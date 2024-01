Blizzard Entertainment – Unternehmen stellt neue Präsidentin vor

Bei Blizzard Entertainment passiert so einiges. Nach den massenhaften Entlassungen bei Neuinhaber Microsoft, ändert sich nun auch etwas in der Führungsetage. Das Unternehmen hat eine neue Persönlichkeit in der Position der Präsidentin vorgestellt.

Blizzard Entertainment mit neuer Führung

Erst vor wenigen Tagen gab Microsoft massenhafte Kündigungen bekannt. Aufgrund der Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft war bereits lang vorher absehbar, dass viele Abteilungen unter Entlassungen leiden würden. Früher als gedachte wurden diese bereits jetzt verkündet. Im gleichen Zeitraum wurde nun aber auch bekannt gegeben, dass mit Johanna Faries eine neue Präsidentin installiert wird. Diese war bereits seit 5 Jahren bei Activision Blizzard King in der Rolle der Leitung der e-sports Abteilung von Call of Duty. Nun geht es für sie eine weitere Etage nach oben, wodurch eine eher Männer dominierte Ebene eine Frau als Führungskraft gewinnt. Faries war zuvor lange auch bei der NFL im Management tätig, der National Football League.

Faries betonte, dass sie großen Wert darauf legt, die verschiedenen Communities auch gesondert zu respektieren und zu unterscheiden. Blizzard habe durchaus eine sehr eigene Community in Abgrenzung zu Activision. Da alle Spiele unterschiedliche Spielerlebnisse bieten würden, wäre es eine wichtige Aufgabe diesen Communities gerecht zu werden. Die neue Präsidentin wird bereits am 5. Februar 2024 in die Rolle schlüpfen, die zuvor Mike Ybarra bekleidete, der vor Kurzem das Unternehmen verlassen hat, ohne sein neues Ziel bekannt zu geben.

Quelle: Blizzard

Bild: 2024 © Blizzard