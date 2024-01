Spellforce: Conquest of Eo – Neuer DLC Demon Scourge kommt Mitte Februar

Spellforce: Conquest of Eo war Anfang 2023 eines der kleinen Games, die uns in unserem Test sehr positiv überrascht haben. Nach rund einem Jahr soll nun der erste DLC für das 4X Spiel am 13. Februar rauskommen und das Gameplay ordentlich bereichern.

Der Dämonologe stellt Eo auf den Kopf

In Spellforce: Conquest of Eo spielt ihr einen jungen Magier, der in die Fußstapfen seines ermordeten Meisters tritt und versucht sich dem mächtigen Zirkel der Magier anzuschließen. Dabei kommt ihr in Konflikt mit den Zirkelmagiern, Banditen und anderen Gefahren der Welt. Bislang standen zu Anfang eines jeden Spiels drei Handwerkstypen zur Auswahl, die euer Gameplay maßgeblich beeinflusst haben: Der Alchemist, der Zauberschmied und der Nekromant. Mit dem DLC Demon Scourge, könnt ihr ab dem 13. Februar 2024 zum Dämonologen werden. Dann schmiedet ihr keine Runen oder mischt Tränke, sondern beschwört mächtige Dämonen für eure Armeen.

Der Dämonologe ist aber längst nicht alles was euch der DLC an Neuerungen bringt. Unabhängig vom Handwerk gibt es für jeden Magier nun die neue Zauberschule Okkultismus, deren Seiten ihr in euer Zauberbuch einfügen könnt. Mit diesen Zaubersprüchen könnt ihr vor allem Gegner schwächen, aber auch das Beschwören für den Dämonologen vereinfachen. Durch den Konflikt mit den hereinbrechenden Dämonen sind auch Trolle aus ihren Bergen vertrieben worden. Ein neuer Trollheld wartet darauf, dass ihr seine Quests löst und Dämonenfürsten bieten sich als mächtige Verbündete oder starke Feinde in.

Weiterhin bietet euch der DLC mehr als 25 neue Räume mit denen ihr euren Magierturm ausstatten könnt und ganze 25 neue Einheiten sowie über 30 Einheitenverbesserungen. Mit den Trollen und Dämonen soll es auch mehr als 120 neue Quests geben, die euch auf eurem Weg zum Herr des Allfeuers beschäftigen werden. Den Trailer zu Spellfoce: Conquest of Eo – Demon Scourge findet ihr unten. Der Preis von Demon Scourge soll nach jetzigen Stand bei 12,99 € liegen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Quelle: THQ Nordic via Steam und Pressemitteilung

Titelbild: © THQ Nordic