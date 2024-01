Streamingvorschau – Was kommt Neues im Februar 2024?

Nach einer kurzen Pause erspart euch in diesem Monat endlich wieder unsere Streamingvorschau die mühselige Suche nach den neuesten Serien- und Filmzugängen der Streamingdienste. Denn wie immer findet ihr hier einen Überblick über die neuen Highlights im Februar 2024 auf Netflix, Prime Video und Disney+.

Netflix

Auf Netflix wird es in diesem Monat ernst, denn eine mit Spannung erwartete Live-Action-Serie erblickt endlich das Licht der Welt. Ob sich diese Realverfilmung von Avatar – Der Herr der Elemente besser schlägt als der verdrängte erste Versuch, wird sich am 22. Februar zeigen. Bis dahin erscheinen aber noch zahlreiche weitere Neuheiten beim Streamingdienst. Mit dabei sind unter anderem das Action-Drama Gran Turismo – Based on a True Story und die True Crime-Doku American Conspiracy: The Octopus Murders. Außerdem nimmt Netflix die zweite Staffel des Anime-Hits Demon Slayer ins Programm auf.

Komödie

4. Februar:

The Guilt Trip: Unterwegs mit Mum

13. Februar:

Töte mich, wenn du dich traust

14. Februar:

players

Die Liebeskümmerer

A Soweto Love Story

22. Februar:

Was Männer wollen

Action

1. Februar:

Hellboy: Call of Darkness

The Contractor

15. Februar:

House of Ninjas

17. Februar:

Gran Turismo – Based on a True Story

18. Februar:

Uncharted

28. Februar:

Code 8: Teil II

Thriller

1. Februar:

November Criminals

16. Februar:

Der Abgrund

23. Februar:

Mea Culpa

Fantasy-Abenteuer

22. Februar:

Avatar: Der Herr der Elemente

Drama

1. Februar:

Midnight Sun: Alles für Dich

3. Februar:

Outlander – Staffel 6

8. Februar:

Zwei an einem Tag

9. Februar:

Asche

Bhakshak

An Incurable Case of Love

12. Februar:

Big George Foreman

15. Februar:

Footloose

Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile

AlRawabi School for Girls – Staffel 2

16. Februar:

Einstein und die Bombe (Dokumentarisches Drama)

25. Februar:

Through my Window: Ich seh‘ dich an

K-Drama

9. Februar:

A Killer Paradoxon

Krimi

15. Februar:

Sörensen fängt Feuer

Law & Order: Special Victims Unit – Staffel 6, 7, 9, 10, 11

True Crime

9. Februar:

Love Stalker Killer

15. Februar:

Der kleine Nicolás: Das Leben eines Schlitzohrs

21. Februar:

Darf ich dir ein Geheimnis verraten?

28. Februar:

American Conspiracy: The Octopus Murders

Doku

5. Februar:

Habsburgs verkuppelte Töchter

Die Wikinger: Menschenräuber auf großer Fahrt

7. Februar:

Raël: Der letzte Prophet

13. Februar:

Sunderland ‚Til I Die – Staffel 3

23. Februar:

Formula 1: Drive to Survive – Staffel 6

Die Geschichte der Indrani Mukerjea: Begrabene Wahrheit

Anime

1. Februar:

Demon Slayer – Staffel 2

10. Februar:

Appleseed Alpha

Reality-TV

14. Februar:

Liebe macht blind – Staffel 6

19. Februar:

Rhythm + Flow: Italien – Folge 1 bis 4

24. Februar:

The Real World – Staffel 9

26. Februar:

Rhythm + Flow: Italien – Folge 5 bis 7

Prime Video

Auf Prime Video erwartet euch ein bunter Strauß an neuen Filmen und Serien. Neben altbekannten Romantik-Komödien wie Natürlich Blond 1+ 2 kommen auch neuere zum Streamingdienst. Darunter u.a. Meet Cute: Mein täglich erstes Date. Wer diesen Planeten dann doch lieber für ein paar Stunden verlassen möchte, der kann das ab dem 19. Februar mit Interstellar tun. Aber auch etwas zum Gruseln ist in diesem Monat mit dabei: The Cellar – Verlorene Seelen und The Nun erwarten euch ab dem 10. bzw. 28. im Katalog.

(romantische) Komödie

1. Februar:

Natürlich Blond

Natürlich Blond 2

3. Februar:

Eat Wheaties!

5. Februar:

High Heat

8. Februar:

Die Känguru-Chroniken

9. Februar:

The Underdoggs

Upgraded: First Class

11. Februar:

Colossal

12. Februar:

Pensati Sexy

13. Februar:

Five Blind Dates

16. Februar:

Neneh Superstar

25. Februar:

Meet Cute: Mein täglich erstes Date

Action

1. Februar:

Mile 22

5. Februar:

Justice League

8. Februar:

The Killer: Someone Deserves to Die

13. Februar:

King Kong

Kong: Skull Island

27. Februar:

Last Looks

Science-Fiction

4. Februar:

Ex Machina

7. Februar:

The Witch: Subversion

The Witch 2: The Other One

9. Februar:

Godzilla II: King of Monsters

19. Februar:

Interstellar

E.T. – Der Außerirdische

Thriller

29. Februar:

Die Rote Königin

Horror

10. Februar:

The Cellar – Verlorene Seelen



11. Februar:

Lamb

12. Februar:

Der weiße Hai

14. Februar:

Beasts Like Us (Horror-Komödie)

20. Februar:

The Twin

Men: Was dich sucht, wird dich finden

24. Februar:

Split

28. Februar:

The Nun

Drama

1. Februar:

Du neben mir

The spectacular now: Perfekt ist jetzt

4. Februar:

Es gilt das gesprochene Wort

6. Februar:

Old Henry

8. Februar:

The Silent Service

9. Februar:

Dr. House“ Staffel 1 bis 6

12. Februar:

Veronica Mars

16. Februar:

This Is Me… Now: a Love Story

22. Februar:

Rendezvous mit Joe Black

28. Februar:

Control

Blinded by the Light

Doku

15. Februar:

Das letzte Tabu

Reality-TV

23. Februar:

Floripa House: Wild und frei – Staffel 4

Disney+

Im Februar nimmt Disney+ besonders neue Dokumentationen wie Daughters of the Cult und We Live Here: The Midwest ins Porgramm auf. Zudem kann schon ab dem 7. Februar The Marvels gestreamt werden. Wer lieber nach Fernost reisen möchte, der kann sich auf die erste Staffel von Shogun freuen, die den gleichnamigen Roman von James Clavell in eine Miniserie verwandelt. Außerdem startet die dritte Staffel von Star Wars: The Bad Batch.

Komödie

14. Februar:

What’s up, Dad? – Staffel 1-5

Action

7. Februar:

The Marvels

Drama

2. Februar:

Selbst

9. Februar:

Suncoast

27. Februar:

Shogun – Staffel 1

Animation

7. Februar:

American Dad – Staffel 19

14. Februar:

Micky Maus: Spielhaus – Fortsetzung Staffel 2



Star Wars: Die Abenteuer der jungen Jedi – Fortsetzung Staffel 1

21. Februar:

Star Wars: The Bad Batch – Staffel 3

Haileys Mission – Staffel 1

Doku

7. Februar:

Die 2000er – Die Welt mit anderen Augen sehen – Staffel 1



Die 80er – Ein Jahrzehnt verändert die Welt – Staffel 1

Animal Fight Club – Staffel 3-6

– Staffel 3-6 Apokalypse: Der Kalte Krieg – Staffel 1

Drogen im Visier – Staffel 1

Dr. Joya – Hausärztin der Tiere – Staffel 1

14. Februar:

Daughters of the Cult

Geschichte mal anders! – Staffel 1

21. Februar:

Wildes Indien – Staffel 1

28. Februar:

We Live Here: The Midwest

