Alone in the Dark – Neuer Trailer “In 60 Sekunden” heute enthüllt!

Wenn die Dunkelheit uns umgibt, denken wir manchmal anders über die Zeit. Doch wir brauchen nur eine Minute deiner Zeit, bevor wir dich wieder in den Wahnsinn schicken! Heute enthüllt THQ Nordic einen neuen Trailer zu Alone in the Dark. Wir haben die wichtigsten Informationen für dich in diesem 60-sekündigen Video zusammengefasst.

Alone in the Dark in 60 Sekunden – Neuer Trailer

Diese Reise ist mehr als ein bloßer Überlebenskampf, sie wird deine Grundüberzeugungen herausfordern. Aber was genau ist “Alone in the Dark”? Begleite Jodie Comer (Killing Eve) und David Harbour (Stranger Things) in diesem kosmischen Horror-Märchen vor der Kulisse des Southern Gothic. Erlebe den Zusammenbruch der Realität durch die Augen der Charaktere, während du dich unzähligen Herausforderungen stellst, von Suchrätseln bis hin zu knapper Munition, um die Wahrheit im Herzen von Derceto Manor aufzudecken.

Alone in the Dark und die the Alone in the Dark’s Digital Deluxe Edition können bereits vorbestellt werden. Die Digital Deluxe Edition enthält:

Base Game

Derceto 1992 Costume Pack

Vintage Horror Filter Pack

Director’s Commentary Mode

Alone in the Dark wird von Pieces Interactive in Schweden entwickelt und von THQ Nordic veröffentlicht und erscheint am 20. März 2024 für PC, Xbox Series S/X und PlayStation 5.

Alone in the Dark Erkunde Derceto Manor in dieser Neuinterpretation von Alone in the Dark, einer Hommage an den Horror-Kultklassiker aus den 90ern

Kehre zu den Wurzeln des psychologischen Horrors zurück und erlebe eine atmosphärische Reise, die dem Spiel, welches das Genre begründet hat, alle Ehre macht

Tauche ein in eine Welt voller schauriger Klänge mit einem eindringlichen und doch hypnotisierenden, düsteren Jazz-Soundtrack

Genieße den Nervenkitzel des verzweifelten Überlebens in einer Welt, in der die Realität zu bröckeln beginnt, das Böse in jedem Schatten lauert und die Munition rar ist

Erlebe diesen Albtraum entweder aus der Sicht von Emily Hartwood oder Edward Carnby und decke die dunklen Geheimnisse eines gotischen Herrenhauses auf

