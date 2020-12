Der Monatsrückblick November 2020

Neuer Monat, neue Games. Was gibt es Neues im Bereich unseres liebsten Hobbys? Wir haben hier wieder für euch einige Highlights des vergangenen Monats zusammengetragen. Viel Spaß beim Lesen.

Eine schwere Geburt

Hurra, hurra, die heißersehnten Next-Gen-Konsolen sind endlich da! Sony und Microsoft haben endlich ihre neuen Flaggschiffe, die PlayStation 5 und die Xbox Series X bzw. Xbox Series S, auf den Markt gebracht. Leider lief der Vorbestellungsprozess nicht ganz so, wie viele Fans es sich erhofft haben: Viel zu wenige Konsolen und viel zu viele Bots machten es Käufern schwer, eine der begehrten Next-Gen-Konsolen zu erwerben. In den Fällen müssen sich Familie und Freunde wohl etwas anderes einfallen lassen, damit die Überraschung unter dem Weihnachtsbaum doch noch gelingt.

Und wer eine Konsole erworben hat, der war teils immer noch nicht zufrieden mit dem guten Stück. Scalper sowieso nicht, denn die haben die populären Konsolen direkt für 600-1000 € weiterverscherbelt. Unser Redakteur Tim ist zwar kein Scalper, dennoch rät auch er von einem Kauf der Next-Gen-Konsolen ab. Technische Mängel und mangelndes Spieleangebot sind nur einige der Argumente, um mit einem Kauf zu warten. Trotzdem wollen wir uns natürlich gebührend von der vorherigen Generation verabschieden. Christian hat hierfür eine Abschiedsrede vorbereitet.

Lockdown sorgt für steigende Spielgeburtenrate

Mein ganz persönliches Highlight: Mass Effect wird wiederbelebt! Die Trilogie namens Mass Effect Legendary Edition wird bereits im nächsten Jahr erhältlich sein. So können Spieler noch einmal in Erinnerungen an Commander Shepard und seine Crew schwelgen. Doch auch andere namhafte Entwickler haben anscheinend weitere Spielehighlights in der Pipeline. So soll Bungie, das Entwicklerstudio hinter Destiny, mehrere Projekte in petto haben. Activision deutet vermutlich auf einen neuen Crash Bandicoot Teil mit einem Logo in einem Fernseher an und 4A Games geben einfach direkt zu, dass sie an einem neuen Metro-Ableger werkeln.

An der Indie-Front gab es in diesem Monat viel zu testen. No Straight Roads, The Falconeer und Raji: An Ancient Epic sind die Indie-Titel, die uns im November am meisten Spaß gemacht haben. Aber auch Titel wie Call of Duty: Black Ops Cold War, Crash Bandicoot 4: It‘s about Time und Yakuza: Like A Dragon haben uns die kalten verregneten Tage versüßen können. Passend zum Release der Next-Gen-Konsolen hat uns snakebyte mit Zubehör ausgestattet.

Natürlich haben wir bereits vorausgeahnt, dass im Dezember der harte Lockdown kommen wird, deshalb haben wir für euch eine TOP 7 mit Spielen erstellt, die ihr für den gemeinsamen Lockdown nutzen könnt. Freunde der griechischen Mythologie und interaktiver Filme finden ebenfalls ein tolles Special auf unserer Seite.

Weihnachten steht vor der Tür

Plätzchen backen, Geschenke auspacken, die Wohnung kitschig dekorieren, den Backlog abarbeiten – eigentlich sollte es nicht Fest der Liebe, sondern Fest der sinnvoll genutzten Zeit heißen, oder? Pünktlich zum Weihnachtsfest erscheint das langersehnte Spiel Cyberpunk 2077. Viel mehr können wir von diesem Spielejahr wohl nicht mehr erwarten, aber wer weiß, vielleicht erfahren wir noch von so manchen spannenden Spieleankündigungen für das nächste Jahr. Bleibt gespannt und vor allem: bleibt gesund!