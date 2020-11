snakebyte HEAD:SET 5 und CHARGE&DATA:CABLE 5 – Test zum preiswerten PlayStation 5-Kopfhörer und -Kabel

Der renommierte Gaming-Zubehör-Hersteller snakebyte hatte vor geraumer Zeit sein Line-Up zur kommenden Konsolen-Generation vorgestellt. Ladeschalen, Organisationseinheiten, Kabel und Kopfhörer, snakebyte deckt mit seinem Aufgebot alles ab, was das Gamerherz benötigt und das zu einem fairen Preis. Bleibt also nur noch die Frage, ob das preiswerte Zubehör auch die grundlegenden Erwartungen erfüllen kann. Im folgenden Testbericht soll es dabei um das HEAD:SET 5 und das CHARGE&DATA:CABLE 5 gehen. Mit je 17,99 € sind diese deutlich günstiger als die Original Produkte von Sony. Inwiefern dafür an der Qualität gespart werden musste, erfahrt ihr in unserem Test.

Passendes Design

Auch wenn die PlayStation 5 noch nicht in den heimischen Wohnzimmern Europas angekommen ist, haben wir doch mittlerweile eine gute Vorstellung vom Design der gewagten Sony-Konsole. Das HEAD:SET 5 orientiert sich an dem schwarzweiß des Mutterschiffs, wenn auch vergleichsweise in eher konservativer Form. Keine auffälligen Extras, kein unnötiges Bling-Bling, das HEAD:SET 5 ist ein simples Paar Kopfhörer und das ist auch gut so. Viel wichtiger ist es doch, wie es in Sachen Verarbeitung und Tragekomfort ausschaut. Für 17,99 € braucht ihr hier natürlich keine Offenbarung erwarten und unfaire Vergleiche zu hochklassigen Headsets ziehen. Die Ohrmuscheln und Bügel sind ganz unspektakulär aus Plastik gefertigt, das Kabel dünn und ohne spezielle Ummantelung. Insgesamt macht das HEAD:SET 5 aber einen überraschend stabilen Eindruck und liegt, dank der obligatorischen Einstellungsmöglichkeiten sogar recht bequem auf dem Ohr – nach mehr als zwei Stunden Testzeit brauchten wir dann aber teilweise schon einmal eine Pause.

Überraschende Soundqualität

Zum schmalen Preis von nicht einmal 20 € liefert das HEAD:SET 5 eine beeindruckende Soundqualität ab. Natürlich können sich die Kopfhörer von snakebyte in keinster Weise mit Over-Ear-Headsets jenseits der 100 € Marke messen, aber verdammt, die kleinen Dinger performen besser als wir es erwartet hatten. Hörenswerte Bässe, differenzierte Höhen, die 40 mm-Treiber im Inneren der Kopfhörer leisten ordentliche Arbeit. Spielt man mit moderater Lautstärke, würde man vom ersten Eindruck nicht davon ausgehen knapp 20 € auf dem Kopf zu tragen. Dreht man das ganze allerdings bis zur Schmerzgrenze auf, zeigen sich die Schwächen des HEAD:SET 5. Hier gehen sämtliche Toneindrücke ungefiltert durcheinander. Aber hey, zu laut ist auch ungesund für die Ohren, nicht wahr? Das abnehmbare Mikrofon auf der anderen Seite klingt leider genauso wie man es von einem günstigen Mikrofon erwarten würde. Man wird euch verstehen, aber damit einhergehend auch jede einzelne Mikrobewegung des mittelgroßen Schnurrhaars eurer Katze im Nebenzimmer. Das Mikro des HEAD:SET 5 präsentiert euch verwaschen und ungefiltert. Wenn ihr also ein Headset für stundenlange Online-Sessions mit Freunden sucht, solltet ihr lieber etwas mehr Geld in die Hand nehmen.

Lang, robust und schnell

Das uns zugesandte CHARGE&DATA:CABLE 5 wirkt auf den ersten Blick wie ein stinknormales Kabel. snakebyte wirbt hier mit einem schnellen Laden, was sich unter anderem durch die maximale Datenübertragungsrate von 10 GB/s widerspiegelt. Tatsächlich ist mir während meiner Versuche aufgefallen, dass das Kabel wirklich schnell Daten von A nach B überträgt. Dadurch, dass es einen USB-C-Anschluss besitzt, kann es zudem für allerlei andere technischen Geräte zweckentfremdet werden. So kann das Kabel beispielsweise zum Laden von Controllern fremder Konsolenhersteller verwendet werden oder zum Anschluss von Controllern an den PC dienen. Aber auch der Transfer von externen Datenträgern ließ sich gut bewerkstelligen. Als Katzenbesitzerin freut es mich sehr, dass das Kabel mit Mesh-Gewebe ummantelt ist. So gehören durchgebissene Kabel der Vergangenheit an. Dank der zwei Meter Länge ist es sogar möglich, gleichzeitig seinen Controller beim Spielen aufzuladen, ohne nah am Bildschirm sitzen zu müssen. Genial!