Angeschaut: Brandneues Gaming-Zubehör von Snakebyte für PS5 und Xbox Series X

Die Veröffentlichung der Next-Gen Konsolen aus den Häusern Microsoft und Sony rückt immer näher. Und auch wenn es derzeit eine große Herausforderung darstellt sich eine Vorbestellung der jeweiligen Daddelkisten zu sichern, darf man sich schon Gedanken über die passende Peripherie machen. snakebyte, ein renommierter deutscher Hersteller von eben solchem stylischen Zubehör, hat sein offizielles Produkte Line-up zur kommenden Konsolen-Generation vorgestellt. Neben allerlei Nützlichem für PlayStation 5 und Xbox Series X/S, gab es auch interessante Artikel für die Nintendo Switch zu sehen und eine neue Generation von Gamer-Stühlen. Jasmin und ich haben an der umfassenden Twitch-Präsentation am vergangenen Dienstag teilgenommen und verraten euch im Folgenden mit welchen Neuheiten ihr euer knappes Weihnachtsbudget zusätzlich strapazieren könnt.

Zubehör für PlayStation 5

Für die neueste Konsole der PlayStation-Familie wird snakebyte gleich mehrere interessante Gadgets anbieten. Im Rahmen der Präsentation machte die TWIN:CHARGE 5 den Anfang. Diese Doppel-Ladeschale für die DualSense Controller kommt in einem auf die Konsole abgestimmten Design daher und wird, anders als das Sony-Original, auch in der Farbe Schwarz angeboten. Sie ermöglicht logischerweise das gleichzeitige Laden zweier Controller. Die fesche LED Leuchte zeigt euch dabei durch unterschiedliche Farben jederzeit den aktuellen Ladestatus eurer Controller an. Preis: 19,99 € UVP:

Ihr wisst nicht, wo ihr eure Controller im Anschluss lagern wollt? Der GAMES:TOWER 5 ist snakebytes Antwort auf diese Frage. In diesem könnt ihr nicht nur bis zu vier Controller verstauen, sondert habt auch Platz für bis zu 10 Spielen. Unter dem ganzen befindet sich zudem eine kleine Schublade, die sich perfekt für eure Kabelsammlung eignet. Preis: 19,99 € UVP.

Aber all der Stauraum und Ladekomfort ist nichts ohne ordentliche Soundqualität. Mit dem HEAD:SET 5 stellt snakebyte ihre deutlich günstigere Alternative zum originalen Sony-Produkt vor. Das faltbare kabelgebundene Headset soll mit satten 40 mm-Treibern aufwarten und ist in einem schwarz-weißen Design gestaltet. Das Kabel bietet euch dabei 1,2 m Spielraum und kann ganz bequem an eurem DualSense Controller angeschlossen werden. Preis: 17,99 € UVP.

Zu guter Letzt wurden für Sonys PlayStation 5 noch passende Hochleistungskabel vorgestellt. So wird zum einen das CHARGE&DATA: CABLE 5 angeboten, welches zum einen eure Controller mit Strom versorgen und zum anderen für den Datenaustausch und die Übertragung von Inhalten von externen HDDs oder SSDs genutzt werden kann. Laut Herstellern ist eine Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 10 Gbit/s möglich! Mit dem 2 m langen HDMI: CABLE 5 Pro 4K/ 8K soll auch ein passendes HDMI Kabel vertrieben werden, welches eine ruckelfreie 8K Übertragung mit 120 Hz ermöglichen soll – samt niedriger Latenz, verbesserter Frame Rate und optimierter Datenübertragung.

Zubehör für Xbox Series X/ S

Für die Xbox Series X und S hat snakebyte ein ganz ähnliches Portfolio aufgefahren. Mit der TWIN:CHARGE SX gibt es auch für die Microsoft Konsole eine passende Doppel-Ladeschale, deren Front ansprechenderweise wie eine Miniaturausgabe der Series X gestaltet ist. Die Ladestation wird in den Farben schwarz und weiß verfügbar sein. Eine LED Leuchte zeigt euch durch unterschiedliche Farben jederzeit den aktuellen Ladestatus eurer Controller an. Preis: 29,99 € UVP

Besonders im Falle des Xbox-Aufgebots ist das BATTERY:KIT SX. Diese sind für längere Spiele-Sessions gedacht und fungieren als externer Akku für euren Controller. Beide Akkus warten mit einer Kapazität von 800 mAh auf und versprechen so eine Spielzeit von knapp vier Stunden. Preis: 19,99 € UVP

Und auch für Xbox-Spieler wird es eine günstige Headset-Alternative geben. Das faltbare kabelgebundene HEAD:SET X ist ebenfalls mit 40 mm-Treibern ausgestattet und wird in der Farbe Schwarz angeboten. Preis: 17,99 € UVP.

Es wird euch sicherlich überraschen, aber auch in Sachen Kabeln stattet snakebyte die Heimkonsole von Microsoft mit ähnlichen Artikeln wie die PlayStation 5 aus. Sowohl das CHARGE&DATA: CABLE SX als auch das HDMI: CABLE SX PRO 4K/ 8K erfüllen die gleichen Zwecke wie ihre PlayStation-Gegenstücke. Der einzige Unterschied liegt in der schwarz-grünen Farbgebung der Kabel.

Zubehör für Switch

Natürlich gibt es auch für den Nintendo Switch Controller eine kompakte Ladestationen namens DUAL CHARGE:BASE S und ARROW:CHARGE S. Erstere genannte lädt sowohl einen Nintendo Switch Pro Controller als auch 2 zusätzliche Joy-Cons kabellos auf. Den Ladestatus könnt ihr über die eingebauten LED-Anzeigen verfolgen. Zudem kann sie die Nintendo Switch Docking Station beherbergen, über die sie via USB-C Kabel ihren Strom beziehen kann. Neben euren Controller finden auch eure zehn liebsten Spiele in der integrierten Spielhalterung ihren Platz. Preis: 24,99 € UVP.

Kompakter bietet sich da das ARROW:CHARGE S an. Hier finden trotzdem ein Nintendo Switch Pro Controller und bis zu vier Joy-Con Controller gleichzeitig Platz. Auch hier erfolgt eine Anzeige des Ladestatus über LED-Leuchten. Preis: 17,99 € UVP.

An die Besitzer von Ring Fit Adventure hat Sakebyte ebenso gedacht. Mit dem RING:KIT S ziehen zwei graue, gepolsterte Griffe sowie ein schwarzer, verstellbarer Beingurt in euer Haus. Der Beingurt ist aus robustem Material, der angenehm weich sein soll. Er kann stufenlos zwischen 30 und 60 cm eingestellt werden und sich somit perfekt individualisieren.

Gaming Chair von Snakebyte

Der GAMING:CHAIR EVO soll maximalen Sitzkomfort bieten. Insgesamt gibt es den Stuhl in drei neuen Designs (blaue, grüne und weiße Highlights auf schwarzem Grund) und extrabreite Flügel im Racing-Design an den Seiten stützen die Schultern, während ein spezielles Kissen den unteren Rücken stabilisiert. Für eine gerade Sitzhaltung sorgt ein weiteres Kissen im Nacken.

Weitere Features sind die stufenlose Höhenverstellbarkeit und die 170 ° Neigung der Rückenlehne, wodurch der Stuhl an die Körperform des Spielers angepasst werden kann. Die 50×50 cm große Sitzfläche und 139 kg Tragkraft lassen auch stabil gebaute Gamer zu. Gepolsterte Armlehnen, die sich der Lehnenneigung anpassen, erhöhen zusätzlich den Sitzkomfort. Eine Wippfunktion von 20° sorgt ebenfalls für ermüdungsfreies Zocken. Das Material des Stuhls ist hochwertiges, synthetisches Leder. Preis: 159,99 € UVP

Was haltet ihr vom Gaming-Zubehör von snakebyte? Schreibt es uns in die Kommentare!