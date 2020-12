Epic Games Store – Feiertagsangebote bringen nächstes kostenloses Spiel

Wie gewohnt verschenkt Entwickler Epic Games jede Woche aufs neue kostenlose Spieleperlen im hauseigenen Store. Zu den Weihnachtsfeiertagen machte der amerikanische Entwickler bereits im letzten Jahr eine Ausnahme und bot den Spielern im täglichen Rhythmus vollkommen kostenfrei Titel zum Download an. Diese gratis Feiertagsangebote feiern in diesem Jahr nun ihr Comeback.

Defense Grid: The Awakening derzeit kostenlos im Epic Games Store

Seit dem 17. Dezember dürfen sich Spielern nun täglich über ein gratis Spiel freuen. Den Anfang machte die von Kritikern gefeierte Aufbausimulation City Skylines, woraufhin Oddworld: New ‘n’ Tasty sowie The Long Dark folgten. Seit dem gestrigen Nachmittag könnt ihr euch nun das Tower-Defense-Spiel Defense Grid: The Awakening sichern. Die Angebote wechseln dabei täglich um 17:00 Uhr und stehen euch lediglich in diesen 24 Stunden zum Download bereit. Welches Spiel als nächstes folgt, gibt Epic Games offiziell vorab nicht bekannt. Unlängst wurde allerdings eine Liste mit den Spielen geleakt, die ich bislang als korrekt erwies. Laut dieser Auflistung soll mit dem heutigen Tag um 17 Uhr der Horror-Survival-Hit Alien: Isolation folgen.

Den vollständigen Leak könnt ihr euch im Folgenden zu Gemüte führen:

17. Dez. – City Skylines

18. Dez. – Oddworld: New ‘n’ Tasty

19. Dez. – The Long Dark

20. Dez. – Defense Grid

21. Dez. – Alien: Isolation

22. Dez. – Metro 2033

23. Dez. – Tropico 5

24. Dez. – Inside

25. Dez. – Darkest Dungeon

26. Dez. – My Time At Portia

27. Dez. – Night in the Woods

28. Dez. – Stranded Deep

29. Dez. – Solitairica

30. Dez. – Torchlight 2

31. Dez. – Jurassic World Evolution

Quelle: Epic Games Store