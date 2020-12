Releasevorschau – Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 52.2020

Es weihnachtet sehr in der Releasevorschau, denn wir haben die vorletzte Dezemberwoche erreicht. Kurz vor und kurz nach dem Fest kommen noch ein paar Spielchen raus, auf richtig große Kracher muss man aber nicht mehr warten. Zumindest Fans von schnellem Jump’n’Run-Gameplay können sich auf ein fleischiges Abenteuer freuen.

Ein rennendes und springendes Stück Fleisch in der Releasevorschau

Override 2: Super Mech League (PS4, PS5, Xbox One, XSX, PC, Switch) – 22. Dezember

Wenn der Name “Super Mech League” euch nicht verrät, worum es in diesem Spiel geht, dann weiß ich auch nicht. Ihr schlüpft in die unterschiedlichsten Roboter und gebt euch damit gegenseitig auf die Rübe.







Who’s Your Daddy? (PC) – 23. Dezember

Am 23. Dezember 2015 erschien dieses Spiel bereits, nun erscheint auf den Tag genau fünf Jahre später das Remake, wo ihr als Vater dafür sorgen müsst, dass euer Baby nicht draufgeht während der Spieler, der in die Rolle des Babys schlüpft, genau dies versucht.







Super Meat Boy: Forever (PC, Xbox One, PS4, Switch) – 23. Dezember

Ein fleischiges Highlight gibt es noch in diesem Jahr. Wer Super Meat Boy kennt, der weiß dass eine Menge Frustpotential aber auch eine Menge Spaß in diesem Titel stecken wird.







Omori (PC) – 25. Dezember

Ein mit dem RPG Maker entwickeltes und von Kickstarter finanziertes Psychological Horror-Spiel. Die Bilder im Trailer sprechen Bände, dass man wirklich nicht vorhersehen kann, was einen in diesem abgefahrenen Trip erwarten wird.







Und das war das Spielejahr 2020 in der Releasevorschau. Ja, die 53. Kalenderwoche wird es keine Ausgabe geben, denn in der letzten Woche des Jahres erscheinen tatsächlich keine Videospiele. Insofern wünschen wir euch natürlich ein schönes Weihnachtsfest und einen guten neuen Rutsch und präsentieren euch in 2021 natürlich auch jede Woche die aktuellen Releases in der Releasevorschau.