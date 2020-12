Die letzten Worte in diesem komischen Jahr 2020

Liebe Leserinnen und Leser,

in diesem Jahr war alles anders: Covid-19 hat unser Leben in dieser Welt komplett verändert, uns aufmerksamer werden lassen und unsere beliebten Freizeitaktivitäten nahezu lahmgelegt. Soziale Kontakte wurden auf ein Minimum reduziert und Familien vor allem in diesen Tagen auf eine neue Bewährungsprobe gestellt. Doch auch in der Videospiel- und Filmbranche läuft nichts mehr wie vorher.

Anfangs noch unbemerkt wurde aber jetzt mit Titeln wie Watch Dogs Legion, XIII und allen voran Cyberpunk 2077 klar, dass auch Entwicklerteams stark von der Pandemie betroffen sind. Dazu zählt leider auch das Konsolenchaos mit den Vorbestellungen der PlayStation 5 und Xbox Series X. Viele Vorbesteller haben noch immer keine Konsole Zuhause stehen und warten teils seit Wochen auf ein Statusupdate.

Große Ankündigungen wurden in diesem Jahr nahezu ausschließlich digital via verschiedener Livestreams vorgestellt. Spielemessen wie die E3, gamescom oder EGX wurden entweder komplett abgesagt oder als eine reine Onlineveranstaltung umgesetzt. Neuland, welches ich so für die Zukunft aber nicht etabliert sehen möchte. Denn: Wir möchten die neusten Werke der Publisher direkt anspielen, uns mit anderen Menschen gleicher Interessen austauschen und mal wieder gemeinsam den Messestress “feiern”.

Es wäre von mir gelogen, wenn das Jahr 2020 für uns als Redaktion aber nicht erfolgreich gewesen wäre. Dafür danke ich sowohl meinem Team, unseren fantastischen Partnern und DIR. Denn ohne diese Kombination würden wir diese Form der redaktionellen Arbeit gar nicht auf die Beine stellen können.

Mit diesen Worten verabschiede ich mein Team und mich in die wohlverdiente Winter- und Neujahrspause. Ab dem 04. Januar 2021 sind wir wieder wie gewohnt täglich mit den aktuellsten Neuigkeiten, Specials und Tests für euch da.

Ich wünsche ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr

Tobias

(Chefredakteur/Gründer von NAT-Games.de)