Podcast: Die große Übersättigung der Streamingdienste und das große Cyberpunk-Problem | Folge 32

Das Jahr 2020 gehört nun der Vergangenheit an, dennoch werden Cyberpunk, Disney+, Star Wars und Marvel auch in den nächsten Wochen noch immer für die größten Schlagzeilen sorgen. Doch auch das Aufkaufen der kleinen Entwicklerteams und mittelgroßen Publisher durch die Big Player wie Sony, Microsoft, EA und Co. wird uns noch einige Zeit begleiten. Es ist also an der Zeit über genau diese Themen noch einmal zu sprechen. Dazu gesellt sich das große Übersättigungsproblem der Streamingdienste.

Podcast über Disney+, Star Wars, Marvel, Cyberpunk 2077, Nintendo und Codemasters | Folge 32

Moderation: Tobias Liesenhoff

Redaktion der Sendung: Kevin Kreisel, Maarten Cherek

Abonniert den Podcast einfach auch direkt bei Spotify, Google Podcasts, bei iTunes oder per RSS!

Habt ihr Anregungen, Kritik oder Wünsche für unseren Podcast “Bis zur Glotze und noch viel weiter”? Dann lasst es uns wissen und schreibt eure Meinungen in die Kommentare oder direkt per Mail: podcast@liesie-media.de.