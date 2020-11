Top 7 – Spiele mit griechischer Mythologie

Ubisofts neues Open World Abenteuer Immortals Fenyx Rising schlug bei seiner Ankündigung hohe Wellen. Zu dem Zeitpunkt hieß es noch Gods & Monsters und wirkte wie ein Breath of the Wild-Klon mit griechischer Mythologie. Die Ähnlichkeiten zum Open World-Zelda sind auch nach ersten Gameplayvideos nicht von der Hand zu weisen, doch scheint das Spiel immer noch genügend Eigenständigkeit zu besitzen. Das gilt jedoch nicht für das Setting und die Thematik, denn Spiele mit griechischer Mythologie gibt es wie Sand am Meer. Aus diesem Grund zählen wir euch in unserer Top 7 mal ein paar Titel auf, die sich mit dieser Thematik befassen und die ihr euch vor dem Release von Immortals Fenyx Rising eventuell mal zu Gemüte führen könnt.

God of War

Kratos ist der OG wenn es um Spiele mit griechischer Mythologie geht. Gut, mittlerweile hat es ihn eher in die nordische Abteilung verschlagen, seinen Anfang hatte er jedoch im Krieg gegen Obergott Zeus höchstselbst. Nun, zunächst musste der namensgebende Kriegsgott Ares herhalten, als dieser Kratos verrät und ihn dazu bringt, seine Frau und seine Tochter umzubringen. Die God of War-Spiele sind voller Wut und Brutalität, was sich auch im Gameplay zeigt. Ihr schnetzelt und metzelt euch durch die gesamte Enzyklopädie der griechischen Monster und Götter. Perfekt, um mal all den Frust rauszulassen indem ihr eure Widersacher mit mächtigen Klingen durchschneidet.

Hades

Der aktuellste Titel in dieser Liste lässt euch in die Rolle von Zagreus schlüpfen, niemand geringerem als der Sohn des Hades. Doch wie ein widerspenstiger Teenager es nun mal so an sich hat, hat er von der Unterwelt die Schnauze voll. Und so versucht er, sich aus ebendieser hinauszukämpfen. Er stirbt jedoch regelmäßig und kehrt immer wieder zum Anfang zurück. Richtig, Hades ist ein Roguelike, welches sich mit seinem Schwierigkeitsgrad nicht zurückhält. Wenn ihr also frustresistent seid, dann ist Hades eventuell etwas für euch.

Assassin’s Creed Odyssey

Ein großer Aspekt von den Assassin’s Creed-Spielen war schon immer, dass sie in den unterschiedlichsten Zeitaltern der Geschichte spielten, aber auch vor mythologischen Aspekten keinen Halt machen. Doch wir mussten bis Odyssey warten, bis es endlich in die griechische Abteilung ging. Man trifft viele Persönlichkeiten aus dem antiken Griechenland, aber auch mythologische Kreaturen wie den Minotaurus, die Hydra und einen Zyklopen.

Kid Icarus

Die Kid Icarus-Spiele sind Nintendos Ausflug in die griechische Mythologie. 1986 ging es auf dem NES los, als der Engel Pit loszog, um im Auftrag der Göttin Palutena die fiese Göttin der Finsternis Medusa zu besiegen. Diese wurde zwar in die Unterwelt verbannt, verbündete sich aber mit allerlei Monstern, um Palutenas Palast zu erobern. Der letzte Titel, der für diese Reihe erschienen ist, ist Kid Icarus Uprising für den Nintendo 3DS. Das war im Jahre 2012, seitdem haben wir von Pit nichts gehört, abgesehen von seinen Auftritten in den Super Smash Bros.-Titeln. Hoffentlich schickt Nintendo ihn bald wieder auf eine Reise.

Age of Mythology

In der Ecke der Aufbau-Strategiespiele haben wir Age of Mythology, einen Ableger der Age of Empires-Reihe. Hier spielt ihr nicht nur mit der griechischen Mythologie, sondern auch mit mythischen Figuren der Chinesen, Ägypter und Wikinger. In der Einzelspielerkampagne geratet ihr zwischen die Fronten der Götter und müsst drei Völker zum Sieg führen. Dazu könnt ihr nicht nur mythologische Figuren als Einheiten kontrollieren, sondern bekommt von den Göttern mächtige Zauber spendiert. Göttervater Zeus schenkt euch zum Beispiel einen mächtigen Blitz, mit dem ihr eure Gegner mal so richtig schocken könnt.

Smite

Auch das MOBA-Genre bleibt nicht vor der griechischen Mythologie verschont. In Smite steuert ihr alle möglichen Götter aus allen möglichen Mythologien. Aus der griechischen Abteilung sind unter anderem die klassischen Götter wie Zeus, Poseidon und Hades dabei, aber auch etwas unbekanntere Figuren wie Persephone, Chiron und Artemis. Was dieses MOBA einzigartig macht, ist, dass ihr eure Götterfigur in der 3rd-Person steuert. So hebt es sich von anderen MOBAs wie League of Legends ab, die alle aus der Top-Down-Ansicht gespielt werden.

Apotheon

Dieses Indiespiel erzählt nicht nur eine Geschichte aus dem antiken Griechenland, in dem die Götter den Menschen entsagt haben, es präsentiert sich auch in einem extrem außergewöhnlichen Look. Der 2D-Schnetzler zeigt sich in der Optik von antiken Wandgemälden und sieht sogar in der Bewegung so aus, als wären diese Gemälde nur minimal animiert worden. Brutalität ist dennoch zu erkennen, denn egal ob Gemälde oder nicht, Blut fließt eine ganze Menge. Dieses Spiel kann also vor allem mit seiner außergewöhnlichen Stilistik punkten.

Am 3. Dezember 2020 gesellt sich dann Immortals Fenyx Rising zu diesen Spielen hinzu und es bleibt abzuwarten, wie es die mythologischen Aspekte vermittelt und ob es auch vom Gameplay her überzeugen kann. Das Spiel erscheint für alle aktuellen Konsolen, die Next Gen-Konsolen und den PC.