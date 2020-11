Mass Effect Legendary Edition – Remasters angekündigt

Nach vielen Leaks und noch mehr Gerüchten kam heute die finale Bestätigung der Mass Effect Legendary Edition. Der N7 Tag an dem die Science Fiction Reihe gefeiert wird, gab Fans endlich die lang erwartete Ankündigung. Es geht wieder zurück ins All.

Wir hatten endlose Leaks in diversen Online Shops und zahllose Gerüchte aus diversen Quellen, die immer wieder auf die Existenz der Remaster Sammlung nahelegten. Dabei gab es jedoch nie eine offizielle Bestätigung seitens EA oder BioWare.

Wie es scheint hat man aber auf den N7 Tag gewartet um die Bombe platzen zu lassen, denn heute kam die offizielle Bestätigung. Gamespot hat das Spiel dabei mehr oder weniger vorzeitig enthüllt, als deren Artikel zu früh online ging.

Erscheinen soll die Collection im Frühjahr 2021 mit besseren Texturen und Performance sowie allen DLCs. Als Plattformen erwarten uns hier Playstation 4, Xbox One und PC mit Upgrades für Playstation 5 und Xbox Series. Die Next Gen Konsolenversionen sollen zudem weitere Verbesserungen erhalten, die aber zu einem späteren Zeitpunkt enthüllt werden sollen.

Your choices. Your squad. Your Shepard. Relive the legend in a remastered edition of the highly acclaimed trilogy. Mass Effect Legendary Edition arrives Spring 2021. https://t.co/qbWVibXuQI pic.twitter.com/ecR6rnN8DP

— Mass Effect (@masseffect) November 7, 2020