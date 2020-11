Metro – 4A Games arbeitet an neuem Spiel

Entwickler 4A Games werkelt derzeit fleißig an einem neuen Metro-Spiel. Darüber hinaus probiert man sich an einigen Multiplayer-Experimenten, die dem Franchise einen neuen Twist verpassen sollen.

Neues Metro für Next-Gen

In einem neuen Update auf der offiziellen Unternehmenswebsite gibt Studio 4A Games Einblicke in aktuelle Projekte. Dem Post zufolge arbeitet man bereits an einem neuen Metro-Teil, der explizit für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC entwickelt wird. In diesem Zuge soll die bekannte Spiel-Engine und Render-Technologie großzügig überarbeitet werden. Zudem soll die neue Hardware-Power der Konsolen zukünftig verbessertes Raytracing ermöglichen.

Abseits davon versucht sich die Spieleschmiede gemeinsam mit Saber Interactive an einem Multiplayer-Erlebnis, das im Metro-Universum angesiedelt ist. Etwas Spruchreifes kann das Studio zwar noch nicht vorweisen, Ziel ist es jedoch auf die Expertise des Partners in Sachen Online-Gaming zurückzugreifen und so eine Experience zu schaffen, die dem Metro-Franchise treu bleibt.

Konkrete Pläne für die Veröffentlichung des nächsten Spiels gäbe es allerdings nicht: “Zusätzlich eine Erinnerung daran, dass alles noch in den Kinderschuhen steckt – keiner der obigen Aussagen bedeutet, dass das nächste Metro-Spiel nur ein Multiplayer-Spiel sein wird; oder dass das nächste Spiel Single- und Multiplayer im selben Paket haben wird. Wir sind noch dabei, uns etwas zu überlegen, aber wir wissen, dass wir uns absolut für mehr Einzelspieler- und Story-Erlebnisse im Metro-Universum einsetzen, die unsere Fans kennen und lieben gelernt haben.”

Angebot Metro Exodus Day One Edition [PC] Das größte Metro-Abenteuer aller Zeiten voll immersiver First-Person-Action

Entkommen Sie den Ruinen des gefallenen Moskaus

Treten Sie eine epische Reise durch das postapokalyptische Russland an

Inspiriert durch die internationalen Bestseller von Dmitry Glukhovsky

Zielgruppen-Bewertung: Freigegeben ab 18 Jahren

Quelle: 4A Games