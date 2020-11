Top 7 – Spiele für den gemeinsamen Lockdown

Anfang November startete der Lockdown Light bei uns in Deutschland. Viele begeben sich dadurch ins Home-Office und meiden jeglichen Kontakt mit anderen Personen. Wir alle möchten gerne Weihnachten mit unseren Liebsten feiern und deshalb müssen wir etwas dafür tun, damit unser Wunsch in Erfüllung geht. Um euch den Lockdown etwas erträglicher zu machen, haben wir euch Top 7 Spiele rausgesucht, die ihr gemeinsam mit euren Freunden zocken könnt.

Among Us

Das Hype-Spiel der letzten Wochen bringt dich mit deinen Freunden zusammen und zerstört möglicherweise eure Freundschaft. In Among Us spielt ihr entweder Crew-Mitglied oder Imposter. Als Crew-Mitglied löst ihr Aufgaben, um den Fortschrittsbalken zu füllen und als Imposter versucht ihr eure Crew um die Ecke zu bringen. Dabei besprecht ihr euch mit den anderen und versucht den Imposter zu finden, damit ihr das Spiel für euch entscheiden könnt. Umgekehrt solltet ihr gut im Lügen sein, um als Imposter nicht aufzufliegen. Fun Fact: Das Spiel basiert auf John Carpenter’s „The Thing“ von 1982, bei dem ein Alien eine Forschungsbasis infiltriert und die Mitglieder tötet.

Phasmophobia

Ein weiteres Spiel, welches derzeit auf Twitch großen Anklang findet, ist der Gruselspaß Phasmophobia. In Phasmophobia seid ihr ein Team aus bis zu vier Leuten und müsst Geister identifizieren. Im Prinzip macht ihr die Vorarbeit für die richtigen Geisterjäger. Ihr sammelt Hinweise und benutzt Gegenstände, um nach dem Ausschlussprinzip den Geist zu identifizieren. Dabei solltet ihr darauf achten, dass ihr nicht den Verstand verliert und der Geist euch nicht erwischt. Durch die Spracherkennung wird eure Stimme leiser oder lauter, je nachdem ob ihr euch von euren Freunden entfernt oder nicht. Dadurch kommt noch ein besseres Gruselgefühl auf, denn möglichweise merkt ihr gar nicht, wenn eines eurer Mitglieder verschwindet.

WoW: Shadowlands

Wer noch nichts mit World of Warcraft zu tun hatte und gerne einsteigen möchte, der hat jetzt den richtigen Zeitpunkt erwischt. Etwas verspätet erscheint die Erweiterung WoW: Shadowlands am 23. November 2020, aber der Pre-Patch ist bereits spielbar. Eine neue Erweiterung ist eigentlich immer ein guter Einstieg, um mit WoW anzufangen. Aber auch alte Hasen, die eine Pause gemacht haben, bekommen nun neue Raids und Rassen. Das Level wurde heruntergesetzt. Das Spiel bietet genug Inhalt, um euch über den gesamten Lockdown und darüber hinaus zu bringen!

Skribbl.io

Etwas klassischer wird es mit Skribbl.io, denn hierbei handelt es sich um Montagsmaler in der Online-Variante. Das Spiel ist ein Browsergame und komplett kostenlos. Ihr könnt ein privates Spiel erstellen und den Link an eure Freunde schicken. Rundenanzahl, Zeit zum Malen und die Sprache sollte vorher ausgewählt werden. Wer besonders kreativ ist, kann auch eigene Wörter ergänzen. Je schneller ihr seid, desto mehr Punkte könnt ihr ergattern, um so am Ende die Krone zu tragen. Manchmal muss es kein kompliziertes oder aufwendiges MMORPG sein, um Spaß zu haben.

Uno

Eure Freundschaften sind noch intakt? Tja, nach Uno wird es nicht mehr so rosig aussehen. Dieser Titel durfte in unserer Top 7 definitiv nicht fehlen. Ubisoft bietet das offizielle Uno als Online-Variante an, damit ihr auch im Lockdown eure Freunde hassen könnt. Neben der normalen Version gibt es auch UNO FLIP!, sowie Kartendesigns im Stil von Rayman, Just Dance oder den Rabbids. Bei der FLIP!-Version sind beide Seiten der Karten spielbar und verschärfen so die Regeln. Wenn ihr denkt, dass ihr gewonnen habt, dreht ein anderer Spieler eure Karten um und plötzlich liegt ihr hinten. Uno sowie die Gefahren, die das Spiel birgt, sollten fast alle kennen.

Cards Against Humanity

Auf azala.info steht euch eine Version von Cards Against Humanity zur Verfügung, aber auch andere Seiten bieten eine Alternative an. Das Spiel lockt eure dunkelste Seite hervor und zwingt euch zu den schlimmsten Antworten. Ihr müsst Sätze vervollständigen, dafür habt ihr Antwortkarten, die jedoch nicht immer politisch korrekt sind. Im Falle von azala.info könnt ihr auch eigene Kartensets erstellen oder eigene Antworten schreiben. Nachdem jeder Spieler seine Antwort gesetzt hat, entscheidet der Leiter der Runde, welche Antwort am besten passt oder was am lustigsten bzw. makabersten ist.

Golf it!

Zum Schluss wird es noch etwas sportlich mit Golf it!. Was soll man dazu sagen, es ist Minigolf. Spielt mit euren Freunden um den Sieg und zeigt, wer der beste Minigolfer ist. Wer eine entspannte Variante möchte, der lässt die Kollision aus. Wer lieber auf Zwietracht und Schadenfreude aus ist, schaltet die Kollision ein und vermiest den anderen die Tour. Ihr habt eine große Auswahl an Maps und Locations, wodurch es genügend Abwechslung gibt. Ihr könnt sogar euren Golfball konfigurieren und ihm zum Beispiel einen kleinen Sombrero aufsetzen. Olé!

Viele der genannten Titel sind für kleines Geld zu haben oder sogar umsonst, damit wirklich niemand ausgeschlossen wird. Ich hoffe einige dieser Titel bringen euch gut durch den Lockdown und bringen euch euren Freunden näher. Natürlich gibt es noch 1000 weitere Titel, die man hätte nennen können, aber ich will euch hier nicht erschlagen. Welche Spiele würdet ihr vorschlagen? Bleibt gesund!