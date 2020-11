Next-Gen-Konsolen – Warum ihr mit dem Kauf besser warten solltet

Die Next-Gen-Konsolen sind auf dem Vormarsch und erscheinen bzw. erschienen bereits diesem November. Doch nicht jeder kann sich über eine neue Konsole freuen, denn die Stückzahlen sind stark begrenzt. Zudem gingen ohne Ende Stornierungen von Händlern ein, sogar kurz vor Veröffentlichung. Warum ihr derzeit noch keine neue Konsole benötigt und mit dem Kauf noch warten solltet, verrate ich euch jetzt.

Technik mit Mängeln?

Eine neue Konsole ist auch zeitgleich der große Test an der Masse, denn wenn Millionen von Menschen eine neue Konsole kaufen, vermehren sich auch die Fehler. Es wird zwar in einem gewissen Rahmen alles getestet, jedoch kann es trotzdem zu Fehlern kommen. Teilweise sind es nicht einmal Fehler, sondern einfach Probleme, die erst mit neuen Konsolen-Versionen gelöst wurden. Softwaretechnisch kann immer mal ein Bug oder anderer Fehler auftreten. Diese Störfaktoren können meist durch einen Patch behoben werden.

Anders sieht es jedoch aus, wenn die Hardware Probleme macht. Wie vielen bekannt sein sollte, ist die PlayStation 4 nicht die leiseste Konsole, eher hört sie sich an wie ein startendes Flugzeug. Die Slim-Variante hingegen ist deutlich leiser, sodass man keine Kopfhörer beim Zocken brauch. Der berüchtigte Ring of Death ist wohl der größte Fehler, den eine Konsole jemals hatte. Reihenweise sind Xbox 360 Konsolen kaputt gegangen und all das nur wegen einer Folie unter der CPU. Auch Überhitzung hat die Xbox damals in die ewigen Jagdgründe befördert.

Nix los an der Exklusiv-Front!

Beide Konsolen werden mit einigen Release-Titeln gefüttert, aber nicht jeder Titel ist exklusiv und könnte auch auf dem PC oder einer Last-Gen Konsole gespielt werden. Ein gutes Beispiel ist die Xbox Series X|S, denn da sieht es wirklich Mau aus an der Front. Halo 5 und Medium wurden beide verschoben. Derzeit gibt es keine Exklusiv-Titel für die Series X|S, die zum Launch der Konsole zur Verfügung stehen. Bei der PlayStation sieht das schon besser aus. Demon’s Souls, Spider-Man: Miles Morales, Sackboy: A Big Adventure und mehr Titel werden exklusiv für die PlayStation erschienen, aber auch hier ist nicht jeder Titel an die PlayStation 5 gebunden.

Beide Konsolen erhalten am Anfang Spiele, die meistens auch auf der älteren Konsolen-Generation spielbar sind. Dadurch wird der Übergang auf eine neue Generation flüssiger und man wird nicht genötigt, sich eine neue Konsole kaufen zu müssen. Und dann gibt es immer noch die Option, Spiele auf dem PC zu spielen. Warum muss ich denn die neuste Konsole direkt zum Release haben, wenn ich doch einen PC und eine PS4 habe? Besonders durch den Xbox Game Pass, werden alle Spiele der Xbox auch auf dem PC erhältlich sein. Ein Fluch und Segen zugleich, den Microsoft sich ins Haus geholt hat. Auf der einen Seite bekommt man viele Spieler dazu sich den Pass zu holen, auf der anderen Seite fehlt dadurch das Argument, warum man sich eine Series X|S holen sollte.

Haben ist besser als brauchen – die Next-Gen-Konsolen!

Trotzdem werden sich viele von euch eine neue Konsole zum Start ins Haus holen. Das Gefühl man könnte etwas verpassen ist ein starker Trigger, der euch doch zum Kauf lockt. Auch die Knappheit der Konsolen zum Start, macht sie zu einem begehrten Objekt. Dann kommt auch noch das Weihnachtsgeschäft dazu, wodurch die Käufe noch weiter angetrieben werden. Von Resellern will ich gar nicht erst anfangen, denn diese sind einfach Abschaum. #meineMeinung

Vielleicht konnte ich nun den einen oder anderen davon überzeugen, mit dem Kauf einer neuen Konsole zu warten, denn es hat auch Vorteile sich Zeit zu lassen. Für etwas mehr Zeit bekommt ihr möglicherweise eine optimierte Hardware, mehr Exklusiv-Titel und vielleicht sogar einen günstigeren Preis. Nun müsst ihr euch nur noch entscheiden, welche der beiden Konsolen und Varianten ihr euch ins Wohnzimmer stellen wollt. Xbox oder PlayStation? Digital oder mit Laufwerk? Vielleicht seid ihr auch eher die Nintendo Switch oder PC-Spieler und schaut euch das Spektakel gemütlich von außen an. Was auch immer euch bewegt, schreibt es uns in die Kommentare!