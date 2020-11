Die Sims 4 – Ab ins Schneeparadies wurde veröffentlicht

Die zehnte Erweiterung für Die Sims 4 ist seit dem 13. November 2020 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich. Für 39,99 Euro könnt ihr eure Sims nach Mt. Komorebi schicken und einen Winterurlaub genießen lassen.

Neue Location in Die Sims 4

Die zehnte Erweiterung für die Sims 4 steht bereit und führt euch in das Schneegebiet Mt. Komorebi. Ab ins Schneeparadies nennt sich das zehnte Add-on und bietet euch in dem japanisch angehauchtem Setting zahlreiche Aktivitäten. Neben typischen Winteraktivitäten wie Skifahren oder Snowboarden könnt ihr auch in heißen Quellen des Onsen-Badehauses entspannen.

In Mt. Komorebi könnt ihr außerdem auch als Urlauber Wohn- und Mietgrundstücke erhalten. Somit könnt ihr eure Sims auch dauerhaft hier leben lassen und ihr Heim mit traditionell-japanischen Möbeln ausstatten. Shoji-Türen und Tatami-Matten sorgen jedenfalls für den entsprechenden Look.

Zudem können eure Sims nun bis zu 16 Lebensstile bilden, ja nach Aktionen und Gewohnheiten. Diese angelernten Lebensstile werden sogar größere Auswirkungen haben, als die Sim-Merkmale, die ihr bei der Erstellung der Sims auswählt. Sie haben dauerhaften Einfluss auf die Beziehungen und sozialen Interaktionen der Sims.

Die Sims 4 erschien am 04. September 2014 für PC, PlayStation und Xbox One.

Die Sims 4 - Ab ins Schneeparadies (EP 10) [PC Code - Origin] Holen Sie sich den Adrenalinkick und stellen Sie die Fähigkeiten und Ausdauer Ihres Sims mit Aktivitäten in der Bergwelt auf die Probe

Finden Sie Ihre innere Mitte indem Sie bei einem Fondue entspannen oder durch Bambuswälder und Schneelandschaften wandern

Schalten Sie mit Lebensstilen und Gefühlen neue Persönlichkeits- und Beziehungseffekte frei

Erschaffen Sie Zuflucht: Gestalten Sie Ihr Haus des Lebensstils entsprechend

Zielgruppen-Bewertung: Freigegeben ab 6 Jahren

Quelle: EA