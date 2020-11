Crash Bandicoot – Verstecktes Logo deutet auf neuen Teil hin

Crash Bandicoot 4: It’s About Time könnte einen Hinweis auf den nächsten großen Teil der Spiele-Serie liefern. Steht uns vielleicht sogar ein Crossover mit dem Drachen Spyro bevor?

Kaum ist das neuste Abenteuer von Maskottchen Crash auf dem Markt, schon häufen sich die Gerüchte und Spekulationen zum nächsten großen Seitenteil. Ein findiger Nutzer hat dabei einen vermeintlichen Hinweis in Crash Bandicoot 4: It’s About Time aufdecken können.

Konkret gibt es eine Stelle im Plattformer, in der Spieler auf einen kleinen Bildschirm einschlagen können. Infolgedessen werden die Logos aller bisher erschienenen Crash-Spiele in chronologischer Reihenfolge offenbart. So weit, so unspektakulär.

Hat man den Titel jedoch erfolgreich zu 106 Prozent abgeschlossen, erscheint tatsächlich ein weiteres Logo auf dem Bildschirm, das keinem der bisherigen Spiele zugeordnet werden kann. Dieses zeigt eine Wumpa-Frucht mit einer Umrandung aus Lila und Orange.

Ersten Vermutungen zufolge könnte es sich hierbei bereits um einen Teaser zu Crash Bandicoot 5 handeln. Weitere Spekulationen sprechen von einem Ableger, der aufgurnd der Farbkombination auch ein Crossover zwischen Crash und Konkurrent Spyro the Dragon darstellen könnte.

Activision hat sich zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch nicht zum Thema geäußert. Spekulationen dieser Art sind also zunächst einmal mit Vorsicht zu genießen.

There's a new image that appears on the TV after you beat the game? Teasing Crash 5 or a spinoff? #PS4share pic.twitter.com/w6cEKJwcaE

— Kevin Fagaragan (@kimmotman) November 29, 2020