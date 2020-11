Cyberpunk 2077 – Crosssave-System genauer erklärt

Zuletzt sprach CD Projekt RED ebenfalls noch einmal an, dass die Next-Gen-Fassung des Open-World-Hits nicht mehr in diesem Jahr zur Verfügung stehen wird. Wer später dennoch auf den leistungsstärkeren Plattformen spielen möchte, wird in der Lage sein seinen Spielstand auf die neuen Konsole zu übertragen. Dies wird allerdings lediglich zwischen den Plattformen desselben Herstellers funktionieren. So werden Besitzer der PlayStation 4-Version zum Release der Next-Gen-Fassung reibungslos ihr Spiel auf der PlayStation 5 fortsetzen können. Ei. Transfer von der PlayStation 4 auf die Xbox Series X wäre beispielsweise nicht möglich. Einzige Voraussetzung für den Transfer der Daten ist die Nutzung des gleichen PlayStation Accounts. Wer auf Sonys Plattform zudem die Cloud nutzen möchte, muss ebenfalls ein kostenpflichtiges PlayStation Plus-Abonnement abgeschlossen haben. Das Crosssave-Feature wird natürlich zudem auch auf der Xbox One sowie der Xbox Series X funktionieren.

Attention console players!

If you start playing #Cyberpunk2077 on PlayStation 4 or Xbox One, you will be able to continue playing it on a corresponding next-gen console. Here's how the cross-saves will work:

PlayStation: https://t.co/F3fi6akL5L

Xbox: https://t.co/0ghoo3JptD pic.twitter.com/W24u6WzXxB

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) November 27, 2020