Releasevorschau – Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 48.2020

Wir erreichen mit unserer Releasevorschau den letzten Monat des Jahres und was für ein doofes Jahr es doch war. Das gilt natürlich nicht für die Videospielwelt, denn es sind eine menge toller Titel erschienen, für die auch genug Zeit vorhanden war, sie alle zu spielen. Aber der Dezember lässt uns keine Ruhe und packt auch nochmal einige Titel drauf. Die erste Woche ist wieder vollgestopft mit Spielen, mit denen ihr euch schön drinnen im Warmen einmummeln drauflos zocken könnt.

Der Anfang vom Ende des Jahres in der Releasevorschau

Twin Mirror (Xbox One, PS4, PC) – 1. Dezember

Dontnod Entertainment präsentieren ihr düsteres Mystery-Adventure mit psychologischen Spielereien und Detektivarbeit. Dazu muss man auch in sein tiefstes Inneres blicken.

Empire of Sin (PC, PS4, Xbox One, Switch) – 1. Dezember

Ein Strategiespiel, welches euch in die kriminelle Unterwelt von Chicago der 1920er Jahre schickt.

Project Wingman (PC) – 1. Dezember

Einer von vielen Kampfjet-Simulatoren, die euch mit VR ein einzigartiges Luftkampferlebnis spendieren wollen.

Das Remake eines 2016 veröffentlichten VR-Titels, der nun in der 3rd-Person-Ansicht daherkommt. Außerdem dient es als Prequel zum 2019 erschienenen Remnant: From the Ashes.

Worms Rumble (PS4, PS5, PC) – 1. Dezember

Die Würmer sind wieder am Start, allerdings ist das rundenbasierte Gameplay diesmal nicht mit dabei. Stattdessen geben sich die Würmer in Rumble in Echtzeit auf die Birne und zwar in einem Battle Royale.

Ein VR-Shooter auf einem von Aliens verseuchten Eisplaneten.

Sam & Max Save the World Remastered (PC, Switch) – 2. Dezember

Das kultige Ermittlerduo ist zurück mit einer überarbeiteten Version ihres Abenteuers aus dem Jahre 2006, wo es zunächst in Episodenform erschien.

Das sehr stark an Retrospiele angelehnte Japano-Roguelike erschien 2016 für die Playstation Vita und kommt nun in überarbeiteter Form auf den PC und die Switch.

Das knuffige und total japanische Rhythmusspiel beinhaltet gleich zwei Titel in einer Collection. Ihr begleitet die kleine Trommel bei ihren Abenteuern und müsst dabei natürlich im Takt bleiben.

Haven (Xbox One, XSX, PS4, PS5, PC, Switch) – 3. Dezember

Die Macher des Indiehits Furi schicken euch diesmal auf eine emotionale Reise, bei der ihr einem Liebespaar dabei helfen müsst, zusammenzubleiben.

Ubisofts Antwort auf Breath of the Wild, zumindest den ersten Trailern zu Urteilen. Zu erwarten ist eine riesige, offene Spielwelt, viel griechische Mythologie und Ubisoft-typisch viele Beschäftigungen.

Tinkertown (PC) – 3. Dezember

Ein pixeliges Sandbox-Abenteuer mit vielen Elementen von alten Retro-Rollenspielen der 16-bit-Ära.

PHOGS! (Xbox One, PS4, Stadia, PC, Switch) – 3. Dezember

Wer die Cartoonserie Cat-Dog kennt, der bekommt nun Dog-Dog, denn in diesem Indiespiel steuert ihr einen zweiköpfigen Hund durch kunterbunte Level.

Fire Emblem: Shadow Dragon & The Blade of Light (Switch) – 4. Dezember

Fire Emblem-Fans dürfen sich freuen, denn der allererste Teil der Reihe, welcher bisher nie außerhalb von Japan erschien, kommt nun voll lokalisiert und mit Quality of Life-Verbesserungen versehen auf die Switch.

Suzerain (PC) – 4. Dezember

Absolute Strategen können sich hier austoben und ihr Land in den Ruin treiben oder es aufblühen lassen. Dabei sollte man schon ein gewisses Grundinteresse an Politik mit sich bringen.

Rangok Skies (PC, PS4, Switch) – 4. Dezember

Bullet Hell vom allerfeinsten. Komplettiert wird das Ganze mit Retrooptik und -musik sowie absolut übertriebener Präsentation.

Nintendo haut mal wieder ein Fitness-Spiel raus, diesmal mit dem Fokus auf dem Boxsport. Wer damals das Wii Sports-Boxen ausprobiert hat weiß, dass man da gut ins Schwitzen kommen kann.

Puh, ganz schön vollgepackt, die erste Dezemberwoche in der Releasevorschau, nicht wahr? Werdet ihr einen von diesen Titeln zocken oder wartet ihr auf nächste Woche, wo ein ganz bestimmtes, heiß ersehntes Spiel auf den Markt kommen soll? Erzählt es uns gerne per Facebook, Instagram und Twitter oder schreibt es in die Kommentare unter dieser Releasevorschau.