Alle Infos zur gamescom 2019

Bei uns findest du alle Infos rund um die weltweit größte Messe für interaktive Unterhaltungselektronik, der gamescom 2019 in Deutschland. Alle Termine, Öffnungszeiten, Preise, Programme, Partys, den Hallenplan und vieles mehr stellen wir dir bereit, um ein bestmöglichstes Messeerlebnis zu erhalten.

Die gamescom 2019 wird wieder auf dem Messegelände in Köln stattfinden und die ganze Stadt in eine riesige Spiellandschaft verwandeln. In der Innenstadt warten die gamescom-Festivalbühnen darauf, von Stars und Bands gerockt zu werden. Auch die lokalen Geschäfte werden wieder mit attraktiven Angeboten für Videospiele und Hardware ausgestattet sein, damit ihr genug Futter für eure Konsolen erhaltet.

Öffnungszeiten der gamescom 2019

Die gamescom 2019 findet vom 20. August 2019 bis 24. August 2019 in Köln statt. Geöffnet für alle ist die entertainment area aber erst ab 21. August 2019. Der Fachbesucher- und Medientag ist in diesem Jahr am 20. August 2019, einem Dienstag. Damit startet die gamescom, wie bereits 2017 + 2018, einen Tag früher als die Jahre zuvor. Die entsprechenden Bereiche haben an den jeweiligen Messetagen wie folgt geöffnet:

Öffnungszeiten Privatbesucher entertainment area (Halle 5-10):

Mittwoch, 21.08.2019 – 10:00 Uhr – 20:00 Uhr

Donnerstag, 22.08.2019 – 10:00 Uhr – 20:00 Uhr

Freitag, 23.08.2019 – 09:00 Uhr – 20:00 Uhr

Samstag, 24.08.2019 – 09:00 Uhr – 20:00 Uhr

Öffnungszeiten Fachbesucher business und entertainment area (Hallen 1-10):

Dienstag, 20.08.2019 – 09:00 Uhr – 19:00 Uhr

Mittwoch, 21.08.2019 – 09:00 Uhr – 20:00 Uhr

Donnerstag, 22.08.2019 – 09:00 Uhr – 20:00 Uhr

Es werden wieder rund 30.000 Fachbesucher und rund 320.000 normale Besucher erwartet. Der Karten Vorverkauf findet wie fast jedes Jahr seit März statt und gilt solange das Kontingent noch nicht aufgebraucht ist. Wer ein Ticket für die besagte Messe ergattern will, sollte sich schnell entscheiden: Denn bereits in den letzten drei Jahren waren die Tickets im Online-Shop bereits im Vorverkauf ausverkauft. Besonders sparsame Besucher können bei schneller Entscheidungsfreude momentan ein Early Bird Ticket abgreifen, was sie zu einem vergünstigten Eintritt berechtigt.

Neben den Pre-entry Tickets, die den Besuchern den Einlass am 21. und 22. August schon ab 9:00 ermöglicht, werden auch die Familientickets zur Verfügung stehen, die für maximal zwei Elternteile bzw. Erziehungsberechtigte und ein bis vier Kindern im Alter zwischen sieben und elf Jahren gedacht sind. Die Tickets für Schulklassen, die es im letzten Jahr noch gab, fallen in diesem Jahr gänzlich weg. Neu sind dafür die Abendtickets, die die bisherigen Nachmittagstickets ersetzen. So erhaltet ihr für einen vergünstigten Preis erst um 16:00 Uhr Zugang zur Messe, wenn der größte Besucherstrom bereits vorbei ist.

Preise der verfügbaren gamescom 2019 Tickets in Euro

21.-23. August 24. August Early Bird Vorverkauf Tageskasse Early Bird Vorverkauf Tageskasse Tageskarte 14 16,50 19,50 19,50 21,50 22,50 Tageskarte ermäßigt 9 10 12 13 14,50 19,50 Abendkarte ab 16 Uhr 7 7 7 7 7 7 Pre-entry 35 35 – – – – Familienkarte 23 27 – 27,50 31,50 – Kinder 4-6 Jahre Eintritt frei Eintritt frei Eintritt frei Eintritt frei Eintritt frei Eintritt frei

Seit 14. Januar 2019 gibt es wieder die Möglichkeit vorab an eine Wild Card für die gamescom 2019 zu gelangen. Die Messe wird dieses Jahr vom 21. bis 24. August offen für alle sein. Privatbesucher erhalten auch in diesem Jahr die Chance bereits am Fachbesucher- und Medientag, also dem Dienstag, 20. August 2019, zu erleben. Dabei ist das Kontingent analog zum Vorjahr und wieder stark limitiert. Doch wie kommt man an solch ein Ticket? Die Chance auf den Kauf einer Wild Card haben ausschließlich Abonnenten des gamescom Privatbesucher-Newsletters und diejenigen, die sich noch bis zum 23. Januar 2019 hierfür anmelden. Hier geht es zur Anmeldung. Jeder Abonnent hat die Chance auf den Kauf von zwei Wild Cards. Alle Informationen rund um die Wild Card-Aktion erhalten Newsletter-Abonnenten nach ihrer Registrierung. Bereits bestehende Abonnenten nehmen ebenfalls an der Verlosung teil.

In diesem Jahr gibt es etwas ganz Besonderes im Online-Ticket-Shop der gamescom 2019. Nur für kurze Zeit, vom 11. April bis 19. Mai 2019, können interessierte Spielefans (#SUPERFAN2019) die exklusive SuperfanBox kaufen. Es gibt zwei unterschiedliche Versionen von SuperfanBoxen: Die eine besteht aus drei gamescom-Merchandise Artikeln in exklusivem Design, darunter ein Unisex T-Shirt, ein Festival Bracelet, ein personalisiertes Badge sowie ein gamescom Pre-Entry Ticket für die Tage Mittwoch (21.08.) oder Donnerstag (22.08.). Zusätzlich gibt es die SuperfanBox auch als reines Merch-Paket ohne ein gamescom Pre-Entry Ticket. Die gamescom SuperfanBox mit Pre-Entry Ticket kostet 75 Euro, ohne Pre-Entry Ticket 44 Euro. Erworben werden können die speziellen Boxen im offiziellen Ticket-Shop der gamescom. Hier geht’s zu den gamescom SuperfanBox(en).

Tickets fürs gamescomCamp 2019

Das gamescomCamp bietet eine günstige Übernachtungsmöglichkeit auf Europas größtem Gaming-Zeltlager in Köln. Auch 2019 wird es wieder die Möglichkeit geben, eine oder mehrere Nächte, allein oder in einer Gruppe, mit oder ohne eigenem Zeit im Jugendpark Kölns zu nächtigen und außerhalb der Messehallen mit anderen Menschen Aktivitäten durchzuführen. Um den Aufenthalt im Camp so angenehm wie möglich zu gestalten, stehen sanitäre Anlagen und geräumige Duschen mit Warmwasser in ausreichender Anzahl zur Verfügung. Die Nutzung ist für Ticketinhaber kostenlos. Der Zeltplatz ist vom Montag 19.08.2019 ab 14:00 Uhr bis Sonntag 25.08.2019 um 16:00 Uhr geöffnet. Der Zugang zum Zeltplatz ist für Camp-Teilnehmer ab Tag eins an 24 Stunden am Tag geöffnet. Tickets für das gamescomCamp 2019 sind ab sofort im offiziellen Store erhältlich. Ob es auch in diesem Jahr wieder die Pop-Up-Jugendherbergen geben wird, wurde noch nicht bekannt gegeben. Wir werden euch diesbezüglich auf dem Laufenden halten.

Hotels für die gamescom 2019

Der Jugendschutz und die Altersbändchen

Die Kölnmesse, die Aussteller und die Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (kurz USK) stellen wie immer Altersbändchen zur Verfügung, um jugendlichen Besuchern die Möglichkeit zu geben, nur das sehen zu können, was für sie bestimmt ist. Dabei werden auch Kontrollen von Behörden auf dem gesamten Messegelände gemacht. Auch wenn eure Eltern euch Spiele über eure Altersklasse Zuhause spielen lassen, in der Öffentlichkeit ist dies nicht erlaubt.

Die Farben der Altersbändchen entsprechen den bekannten USK-Farben:

bis 12 Jahre = kein Band

ab 12 Jahren = grün

ab 16 Jahren = blau

ab 18 Jahren = rot

Welches Bundesland hat während der gamescom 2018 Ferien und wer muss zur Schule?

Auch in diesem Jahr werden sich wieder Schulferien mit der gamescom überschneiden. Dies hat zur Folge, dass man sich auf höhere Besucherzahlen einstellen muss.

Diese Bundesländer haben während der gamescom 2019 Schulferien:

Baden-Württemberg

Bayern

Nordrhein-Westfalen

Diese Bundesländer haben während der gamescom 2019 leider keine Ferien:

Berlin

Brandenburg

Bremen

Hamburg

Hessen

Mecklenburg-Vorpommern

Niedersachen

Rheinland-Pfalz

Saarland

Sachsen

Sachsen-Anhalt

Schleswig-Holstein

Thüringen

Hallenplan der gamescom 2019











Alle Termine / Events / Partys rund um die gamescom 2019

Auch außerhalb der Messehallen wird es wieder einige Events und Partys geben, um dem stressigen Messealltag zu entkommen. Aber auch Autogrammstunden oder Livestreams werden an den jeweiligen Messetagen stattfinden. Wir haben für euch eine tägliche Übersicht erstellt, mit der ihr euren Messeaufenthalt besser planen und bestimmen könnt.

Montag, 19. August 2019:

TBA

Dienstag, 20. August 2019:

TBA

Mittwoch, 21. August 2019:

Gamescom Aussteller Party 2019 / Location: Tanzbrunnen Köln (nur auf Einladung)

Donnerstag, 22. August 2019:

Gamigo Gamers Party 2019 / Location: TBA – Tickets TBA

Freitag, 23. August 2019:

TBA

Samstag, 24. August 2019:

TBA

Programm vom gamescom City-Festival

Die gamescom-Woche endet traditionell mit dem gamescom city festival in der Kölner Innenstadt. Auch in diesem Jahr steht Köln wieder ganz im Zeichen von Musik-, Streetfood-, Games-, Info- und Entertainmentangeboten. Zahlreiche nationale und internationale Musik-Acts, ein Street-Food-Markt, der kulinarische Köstlichkeiten aus aller Welt bietet, und unzählige Aktionen für Groß und Klein findet ihr am Neumarkt, Rudolfplatz und Hohenzollernring. Der Eintritt ist kostenfrei und ohne Anmeldung möglich. In der nachfolgenden Übersicht findet ihr alle Bands und Künstler, die einen Auftritt haben werden.

Freitag, 23. August 2019: TBA

Samstag, 24. August 2019: TBA

Sonntag, 25. August 2019: TBA

Stand der Liste: 11. April 2019, die Liste wird stetig aktualisiert.

Alle Angaben sind ohne Gewähr und können seitens der Publisher / Entwickler auch kurzfristig geändert oder erweitert werden. Bei Fehlern bitten wir um Kontaktaufnahme.