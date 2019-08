An diesen Ständen gibt es Loot und Goodies auf der gamescom 2019

Nur noch wenige Tage müssen wir uns noch gedulden, bis die gamescom 2019 ihre Pforten in Köln erneut öffnet. Nachdem wir für euch schon eine Übersicht aller Events / Partys rund um die Messe und eine Spieleübersicht veröffentlicht haben, folgt nun die für die meisten Besucher interessanteste Zusammenfassung.

In Zusammenarbeit mit unseren vielen Partnern haben wir auf Nachfrage diverse Informationen über Aktionen, Merchandise und Loot in den Hallen 6-10 erhalten. Nachfolgend erhaltet ihr diverse Infos darüber, an welchen Ständen ihr euch u.a. T-Shirts, Codes, Figuren oder anderes Merch / Loot oder Goodies abholen oder gewinnen könnt.

Ubisoft (Halle 6.1, Diverse Stände)

Auch bei Ubisoft wird es wieder einiges an Goodies und Loot an den Ständen abzustauben geben.

Logge Dich in Deinen UPlay-Account ein, um Deinen QR-Code zu erhalten. Diesen Code musst Du dann am Ubisoft-Stand vorzeigen. Dafür wirst Du Ingame-Belohnungen erhalten.

BANDAI NAMCO Entertainment (Halle 6.1, Diverse Stände)

EP!C Rewards Club-Mitglieder erhalten am Stand Fast-Pässe und einen Goodie-Bag

Ja, wird es. 🙂 /cd — BANDAI NAMCO Entertainment DE (@BandaiNamcoDE) July 10, 2019

AORUS (Halle 7.1)

Auch in diesem Jahr wird AORUS wieder einiges an Aktionen im Gepäck haben. Auf Facebook wurde ein Dokument angelegt, welches stetig aktualisiert wird.

Microsoft Xbox (Halle 8.1, Diverse Stände)

Aktuell ist noch nicht genau bekannt, was genau Microsoft genau an Aktionen plant. Allerdings kann man davon ausgehen, dass es wieder verschiedene Pins an den Ständen geben wird. Goodies haben sie auf jeden Fall dabei:

Join us in Hall 8. We have ….. goodies. pic.twitter.com/IitT1G0sfG — Xbox DACH (@XboxDACH) August 1, 2019

Ys Net am Deep Silver Stand (Halle 9, Stand B-010)

Am Stand von Deep Silver und Ys Net wird es die Möglichkeit geben, Yu Suzuki im Rahmen einer exklusiven Autogrammstunde zu treffen.

Am Dienstag ab 17 Uhr, am Mittwoch ab 14 Uhr, am Donnerstag ab 13 Uhr steht er für Autogramme zur Verfügung.

Deep Silver gibt allerdings noch einen Hinweis: Es kann jedoch sein, dass die Unterstützung der Fans so überwältigend ist, dass es schlichtweg unmöglich für ihn wird, mit jedem zu sprechen. Damit möglichst viele Fans die Chance auf ein Treffen mit Yu Suzuki haben, bitten wir darum, jeweils nur ein Teil mitzubringen, das signiert werden soll. Wir freuen uns schon darauf, die Fans am Stand begrüßen zu dürfen.

paysafecard (Halle 9, Stand A-041)

paysafecard wird im Rahmen der gamescom 2019 diverse Aktionen durchführen. Alle Informationen dazu findet ihr auf der offiziellen Seite.

VIP-Goodie-Bag: Um in diesem Jahr das Goodie-Bag zu erhalten, musst Du Dich bis zum 11. August 2019 beim Newsletter anmelden. Du erhältst dann am 14.08.2019 einen VIP-Code, welchen Du am Stand auf der gamescom einfach einem Mitarbeiter zeigen musst

Folgende Goodies werden im VIP-Bag enthalten sein:

Final Fantasy XIV Shadowbringers am Square Enix Stand (Halle 9.1, Diverse Stände)

Square Enix hat in diesem Jahr einen großen Auftritt auf der gamescom 2019. Da dürfen passende Verlosungen und Aktionen rund um die Spiele nicht fehlen. Für Final Fantasy XIV Shadowbringers wird es etwas ganz besonders geben:

Stelle Dich der Herausforderung und ziehe mit den neuen Primae Titania und Innocence in den Kampf. Bei einem glorreichen Sieg wird es ein exklusives “I BEAT”-T-Shirt geben. Hier entscheidet natürlich auf welcher Seite Du gespielt hast.

Außerdem werden diverse Bühnenshows durchgeführt, in denen Du durch diverse Aktivitäten ein Dunkelritter-Schaumstoffschwert und eine Sporttasche inkl. weiterem Loot gewinnen kannst.

Discord (Halle 10.1, Stand B-071)

Am Stand von Discord wird es in diesem Jahr eine Menge Aktionen geben. Neben diversen Gewinnspielen, wird es auch für alle Goodiejäger eine Menge abzustauben geben.

In diversen Competitions wird es Headsets, Mäuse, Tastaturen, Stream Decks, Schlüsselanhänger, Hoodies, Pins und anderes Merchandise zu gewinnen geben.

Wenn Du ein Spiel am Stand spielst, bekommst Du folgendes T-Shirt (allerdings nicht mit Orange, sondern Lila):

this is our shirt you can get at gamescom for playing a game on our stage but pretend it’s blurple and not orange we don’t have the right sample yet and i did not know that until i had to send this tweet out. pic.twitter.com/v3pjv7mAu1 — Discord (@discordapp) August 5, 2019

Diesen Pin gibt es am Stand von Discord:

gamescom? more like games come to our booth and get this pin my event manager is making me post this pic.twitter.com/bJjrz0L2j9 — Discord (@discordapp) August 2, 2019

FriendTimes (Halle 10.1, Stand A-041)

Während der gesamten fünf Messetage wird es diverse Aktionen am Stand von FriendTimes geben, bei denen Fans und Interessierte diverse Preise, wie T-Shirts, Schlüsselanhänger, Post-its und mehr gewinnen können.

Duplo am GameStar Stand (Halle 10.1, Stand E-070, F-081)

Am GameStar-Messestand in Halle 10 werdet ihr nicht nur von der Redaktion begrüßt, sondern auch von der Marke Duplo.

Ihr könnt am Stand kostenlos Duplo-Riegel probieren

Euer Smartphone kann am Stand mit einer duplo-Powerbank aufladen

Diese Powerbank könnt ihr auch gewinnen, indem ihr euch 2-mal täglich in einem Contest battelt

Vanimals (Halle 10.1, Stand D-070)

Wenn Du das neue Spiel Undying auf der Messe spielst, wirst Du exklusive Goodies erhalten (Hierzu haben wir beim Entwickler nachgefragt, ob er uns bereits vorab Informationen zu den Goodies zukommen lässt.)

Undying is coming to Gamescom! Visit our booth at Hall 10.1 D-070, Entertainment Area, and check out this new emotional take on the zombie survival genre for your chance at some Gamescom exclusive goodies!#gamescom2019 #Undying #survival #steam #ps4 #playstation pic.twitter.com/5TVNOjahLO — Undying 🔜 Gamescom (@PlayUndying) August 7, 2019

HandyGames (Halle 10.2, IndieArenaBooth)

Die Indie-Sparte von THQ Nordic ist auch auf der gamescom vertreten und wird einige Goodies im Gepäck haben.

Spiele Through the Darkest of Times, El Hijo, Spitlings oder One Hand Clapping am Stand von HandyGames in der IndieArenaBooth und schnappe Dir Goodies wie Becher von One Hand Clapping.

@gamescom we are ready for Cologne/Köln! Come around, play our games and grab some loot at the @IndieArenaBooth hall 10.2! For example these very cute One Hand Clapping Game cups. 😍👾 #gc19 #köln #cologne #gamescom pic.twitter.com/FlEczxr2FU — HandyGames🔜Gamescom (@handy_games) August 6, 2019

Stand der Liste: 09. August 2019 – 10:00 Uhr, die Liste wird stetig aktualisiert.

