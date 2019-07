Alle Termine / Events / Partys rund um die gamescom 2019

Auch außerhalb der Messehallen wird es wieder einige Events und Partys geben, um dem stressigen Messealltag zu entkommen. Aber auch Autogrammstunden oder Livestreams werden an den jeweiligen Messetagen stattfinden. Wir haben für euch eine tägliche Übersicht erstellt, mit der ihr euren Messeaufenthalt besser planen und bestimmen könnt.

Alle Partys / Events / Termine der gamescom 2019 in der Übersicht

Montag, 19. August 2019:

Dienstag, 20. August 2019:

Mittwoch, 21. August 2019:

Gamescom Aussteller Party 2019 / Location: Tanzbrunnen Köln (nur auf Einladung)

/ Location: Tanzbrunnen Köln (nur auf Einladung) Paymentwall 8th Annual Gamescom Boat Party / Location: Landebrücke (Docking Station) Nr. 3 am Kölner Altstadtufer, Frankenwerft ab 19:00 Uhr Boarding, Abfahrt 20:00 bis 23:00 Uhr (Anmeldung vorher notwendig und nur mit Ticket)

Donnerstag, 22. August 2019:

Freitag, 23. August 2019:

Samstag, 24. August 2019:

KINGDOM HEARTS Orchestra World of Tres / Location: Kölner Philharmonie ab 20 Uhr (Tickets müssen vorher gekauft werden)

Programm vom gamescom City-Festival 2019

Die gamescom-Woche endet traditionell mit dem gamescom city festival in der Kölner Innenstadt. Auch in diesem Jahr steht Köln wieder ganz im Zeichen von Musik-, Streetfood-, Games-, Info- und Entertainmentangeboten. Zahlreiche nationale und internationale Musik-Acts, ein Street-Food-Markt, der kulinarische Köstlichkeiten aus aller Welt bietet, und unzählige Aktionen für Groß und Klein findet ihr am Neumarkt, Rudolfplatz und Hohenzollernring. Der Eintritt ist kostenfrei und ohne Anmeldung möglich. In der nachfolgenden Übersicht findet ihr alle Bands und Künstler, die einen Auftritt haben werden.

Freitag, 23. August 2019: TBA

Samstag, 24. August 2019: TBA

Sonntag, 25. August 2019: TBA

Stand der Liste: 02. Juli 2019, die Liste wird stetig aktualisiert.

Alle Angaben sind ohne Gewähr und können seitens der Publisher / Entwickler auch kurzfristig geändert oder erweitert werden. Bei Fehlern bitten wir um Kontaktaufnahme.