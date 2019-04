Gamescom 2019 – Neue Liveshow eröffnet die Messe

Die Gamescom 2019 wird in diesem Jahr etwas anders eröffnet als bisher. So haben die Veranstalter nun bekanntgegeben, dass es eine große Liveshow geben wird, die Journalist und Autor Geoff Keighley moderieren wird. Unter dem Titel gamescom: Opening Night Live fällt am Montag, den 19. August, der Startschuss für die Messewoche gegeben.

Gamescom goes live

Die große Liveshow wird laut Pressemitteilung in Köln vor einem rund 1.000-köpfigen Publikum produziert und live ins Netz gestreamt. Damit Fans auf der ganzen Welt die Show erleben können, wird die Veranstaltung auf englisch abgehalten. Doch worum geht es eigentlich bei gamescom: Opening Night Live? In erster Linie möchten die Veranstalter einen Überblick darüber geben, welche Titel auf der Messe gezeigt werden und was angespielt werden kann. Es soll jedoch nicht bloß bei einem Überblick bleiben.

Premieren und Gaststars

Neben dem groben Überblick verspricht man schon jetzt, dass es bei der Liveshow, neben Gästen aus der Gamesbranche, einige Weltpremieren geben wird. Das können Trailer sein, aber auch richtige Präsentationen wie man sie sonst nur von den großen Pressekonferenzen rund um die Messe kennt. Moderator Geoff Keighley ist schon jetzt voller Vorfreude aus das Event:

“Gaming ist eine auf der ganzen Welt geteilte Leidenschaft und jedes Mal, wenn ich auf der gamescom bin, werde ich von der Leidenschaft und Begeisterung der Community in Köln angezogen. Das Team und ich sind begeistert, diesen Sommer in Europa zu sein, um diese Show zu produzieren und die gamescom mit der weltweiten Gamer-Community zu teilen.”

Die neue Liveshow wird am Montag, den 19. August 2019, um 20:00 Uhr deutscher Zeit veranstaltet. Wo der Stream zu sehen sein wird, möchten die Veranstalter in den kommenden Wochen und Monaten verraten.

Quelle: Pressemitteilung