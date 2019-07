Hi-Rez Studios – After-Party zur gamescom 2019 angekündigt

Mittlerweile gehört es schon zur Tradition, dass die Hi-Rez Studios eine After-Party zur gamescom veranstalten. An dem Konzept, welches sie seit zwei Jahren führen, wird auch nicht gerüttelt. Auch in diesem Jahr gibt es im Vorwege der Messe wieder einige Giveaways, eine Road to gamescom und eine After-Party in Köln am Messe-Mittwoch.

Smite Party zur gamescom 2019 angekündigt

In Zusammenarbeit mit Alienware, SteelSeries und DXRacer wird am dem 25. Juli ein Giveaway auf den offiziellen Social-Media-Kanälen von Smite gestartet. Was genau es zu gewinnen gibt, ist noch nicht enthüllt worden, seid also wachsam auf Twitter, Facebook und Instagram.

Auch der Roadtrip zur gamescom nach Köln wird wieder in mehreren europäischen Ländern stattfinden. Auf dem Weg werden verschiedene Gaming-Bars angezielt, in denen ihr Mitarbeiter von den Hi-Rez Studios treffen und an Community-Turnieren teilnehmen könnt. Weitere Details wird es ebenfalls in den nächsten Tagen geben.

Die gamescom-Afterparty 2019 darf natürlich nicht fehlen und wird, wie im vergangenen Jahr, wieder am Messe-Mittwoch im Rheinloft Cologne stattfinden. Auch hier werden wieder Alienware, SteelSeries und DXRacer mit vertreten sein. Es wird von einer unvergesslichen Nacht voller Giveaways, Sway und Gamaing gesprochen. Der Eintritt ist frei, Tickets wird es im Laufe der Woche noch geben. Alle Infos hierzu erfahrt ihr natürlich bei und oder auf der Party-Übersicht.

Einen offiziellen Messeauftritt wird es hingegen wohl nicht geben, zumindest hat der internationale Community Manager Daniel Staggenborg es via Twitter so angedeutet.

Quelle: Hi-Rez Studios