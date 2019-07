Destiny 2 – Developer Insights zur Neuauflage des Monds

Die nächste Erweiterung für Destiny 2, Shadowkeep, wird bekannterweise auf dem Mond stattfinden. Und da unser Erdtrabant bereits im ersten Teil von Destiny eine zentrale Rolle spielte und Veteranen diesen in und auswendig kennen dürften, scheint es den Entwicklern von Destiny 2 ein dringendes Anliegen zu sein uns klar zu machen, dass sich der Mond in Destiny 2 stark verändert hat. Bungie veröffentlichte in diesem Sinne jetzt ein neues Video zum neuen Schauplatz von Shadowkeep und zeigte, wie seltsam und gruselig der Mond geworden ist.

Back to the Moon

Die Entwickler von Bungie stellen gleich zu Beginn des Videos klar, was sie zur Rückkehr zum Mond bewegt hat: Die Leidenschaft und Faszination zu unserem mysteriösen Erdsatelliten. Und im Sinne dieser Passion war es ihnen ein besonderes Anliegen, den alten Schauplatz zwar zum einen bekannt erscheinen zu lassen ihm aber zum anderen neue Facetten zu verleihen. Spieler sollen sich heimisch fühlen und trotzdem spüren, dass sich alles verändert hat. Bekannte Orte sollen zum Beispiel auf eine ganz andere Weise begehbar sein, Wege die nicht eindeutig sind, düster und mysteriös. Grundthemen die sich durch den gesamten Aufbau der neuen alten Mondlandschaft ziehen. Gefallene die um ein Wrack ihres Schiffes ein provisorisches Lager errichten um zu überleben. Die gigantische Shadowkeep selbst die blutrot in den Himmel ragt. Auch Skybox und Lichteffekte orientieren sich an der neuen gruseligen Ausrichtung. Mehr Kontraste, mehr Schatten, mehr „spookiness“.

Wer darf im Destiny Universum nicht fehlen wenn es um den Mond geht? Eris Morn, Schar-Expertin der Vorhut kehrt zurück, kehrt zum Mond zurück, dem Schauplatz ihrer traumatischen Erlebnisse. Und wie der Trailer andeutet, entdeckt sie eine ganz neue Bedrohung. Wahrscheinlich die schlimmste, größte und superlativste Bedrohung aller Zeiten. Aber Spaß beiseite. Das Entwicklerteam von Bungie scheint bei diesem Projekt wirklich aus Überzeugung bei der Sache zu sein und was sie uns in diesem Video präsentieren zeigt das auch deutlich.

