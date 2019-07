Elder Scrolls Online – Auch zur gamescom 2019 gibt es die ESO Taverne

Auch in diesem Jahr findet passend zur gamescom ein Community-Treffen für alle Elder Scrolls Online-Spieler in Köln statt. Die ESO Taverne 2019 kehrt in diesem Jahr in größerer Form zurück nach Köln und lädt Spielerinnen und Spieler von ESO ein, mit Entwicklern und Mitarbeitern einen netten Abend zu verbringen.

ESO Taverne 2019 in Köln zur gamescom

Die ESO-Taverne wurde 2013 ins Leben gerufen und wurde über die Jahre der Ort, um sich mit Gildies und Devs gleichermaßen zu treffen und einen großartigen Abend mit Gesprächen rund um ESO zu verbringen.

Wann startet die ESO Taverne: Samstag, 24. August 2019 zwischen 19:00 und 01:00 Uhr

Wo startet die ESO Taverne: Herbrand’s Ehrenfeld, Herbrandstraße 21, Köln, Deutschland

Folgende Leute von Bethesda und ESO sind vor Ort: Game Director Matt Firor, Creative Director Rich Lambert, Dungeon Lead Mike Finnigan, Community Manager Kai Schober und andere.

Falls ihr dabei sein wollt, schreibt dem ESO-Community-Team eine E-Mail mit dem Betreff „ESO Tavern Cologne“ an community_de@bethsofteurope.com . In der Mail muss zusätzlich euer echter Vor- und Nachnamen und die Plattform, auf der ihr spielt, stehen. Das Event ist für alle ab 18 Jahren offen, ihr braucht auch kein Bändchen der gamescom. Der Platz ist begrenzt, also zögert nicht mit der Anmeldung!

Quelle: Bethesda