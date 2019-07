game Sales Awards – Diese Spiele haben sich am meisten im Juni 2019 verkauft

Jeden Monat gibt der game-Verband die Sales Awards für besonders stark verkaufte Computer- und Videospiele bekannt. In diesem Monat traf es direkt drei Titel. Zum einen ist es dem „Landwirtschafts-Simulator 19“ im Juni gelungen, die Hürde von 500.000 verkauften Spielen zu überwinden und wird hierfür mit einem game Sales Award Sonderpreis ausgezeichnet. Auch das Action Adventure „Days Gone“ kann sich über die Platin-Auszeichnung freuen. Für mehr als 100.000 verkaufte Spiele erhält zudem das in Basteloptik gehaltene Jump-’n’-Run „Yoshi’s Crafted World“ einen game Sales Award in Gold.

game Sales Awards im Juni 2019

Im Juni 2019 wurden drei Awards verliehen. Der game Sales Award Sonderpreis für mehr als 500.000 verkaufte Spiele:

Ein game Sales Award in Platin geht an:

Ein game Sales Award in Gold geht an:

Quelle: game-Verband via Pressemeldung