Xbox Open Doors – Microsoft veranstaltet Community-Event während der gamescom 2019

In wenigen Tagen beginnt die gamescom 2019 und Xbox wird gleich zweimal vertreten sein. Natürlich sind sie mit einem Stand in Halle 8 vertreten, doch in diesem Jahr wird auch zusätzlich das Xbox Open Doors veranstaltet. Dabei handelt es sich um ein Community-Event, welches vom Mittwoch, den 21. August bis Freitag, den 23. August im Gloria Theater in Köln abgehalten wird.

Zockt, feiert und nehmt an Aktivitäten teil! Das bietet die Xbox Open Doors

An den drei Tagen sind die Pforten für das Event von 17 bis 22 Uhr geöffnet. Bei Getränken und Snacks wird viel geschnackt, gezockt und viele Aktivitäten veranstaltet. Hier ist das Programm der Xbox Open Doors:

Mittwoch, 21. August:

Ab 19:00 Uhr: Podiums-Diskussionen zum Thema „Gaming und Mental Health“ mit

Herr Prof. Dr. Ulrich Hegerl, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Deutsche Depressionshilfe

Julian Laschewski, Podcast Rumble Pack und weiteren…

Ab 20:00 Uhr: Podiums-Diskussionen zum Thema „Women in Gaming“ mit

Jasmin aka. Saftiges Gnu, YouTube Content Creator

Carolin Wendt, Community Managerin CD Projekt RED

Caro Flesch, selbstständige Gaming Producerin

und Maxi Gräff, Marketing Communications Manager Xbox

Donnerstag, 22. August:

Ab 17:30 Uhr: Mortal Combat 11 mit Dimitri Vegas vs. Thor „The Mountain“ Björnsson von Game of Thrones inklusive Autogramm-Area

Ab 19:30 Uhr: Triff das Xbox-Team rund um Chris Munson, Aaron Greenberg und Graeme Boyd live auf der Bühne

Freitag, 23. August:

Ab 19:00 Uhr: Stelle Dich dem Entwickler-Team von Ninja Theory und spiele Bleeding Edge live auf der Bühne. Bist Du gut genug, erwarten Dich kostbare Gewinne!

Dazu öffnet im Gloria Theater bereits am 19. August das Xbox Café, in dem ihr euch von 12 bis 18 Uhr mit Xbox-Merch eindecken könnt.

