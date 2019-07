Wargaming – Players Gathering Party während der Gamescom 2019 angekündigt

Im Zuge der Gamescom 2019 finden immer wieder coole Partys statt, welche von den verschiedenen Publishern ausgerichtet werden. Mittlerweile gehört es einfach zum guten Ton als Publisher und Entwickler eine eigene Party auszurichten.

World of Tanks Players Gathering Party während der Gamescom 2019

Natürlich lassen die Jungs und Mädels von Wargaming diese Gelegenheit nicht aus und rufen alle Fans auf, sich für ihr Players Gathering anzumelden. Die Party steigt am Freitag, den 23. August 2019 ab 20:00 Uhr in der Kantine in Köln. Dort habt ihr die Möglichkeit, euch mit Gleichgesinnten zu treffen und bei gutem Essen über verschiedene Strategien zu sinnieren, oder über die neusten Patches zu diskutieren, oder um einfach nur Spaß zu haben. Doch ihr müsst schnell sein, denn das Angebot ist begrenzt und ihr müsst euch vorab anmelden. Das könnt ihr HIER machen. Habt ihr euch angemeldet und eine Bestätigung erhalten, dann kann es auch schon los gehen. Viel Spaß!

World Of Tanks T-Shirt Tiger I Tech Offizielles World of Tanks Shirt

Hoher Tragekomfort

Logo Aufdruck auf Brust

Normale Passform

Hergestellt in Portugal

Quelle: Wargaming (via Pressemeldung)