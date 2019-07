Diese Spiele sind auf der gamescom 2019 vertreten

In wenigen Monaten öffnet die elfte gamescom in Köln ihre Pforten. Vom 20. bis 24. August 2019 sind die Messehallen der Koelnmesse wieder für alle Interessierten in Sachen Gaming, Streaming und Cosplay geöffnet. So langsam geben die Publisher und Entwickler ihr Line-Up bekannt. Damit ihr eine Übersicht erhaltet, was ihr wo finden werdet, haben wir erneut eine kleine Liste zusammen gestellt, welche Titel ihr in welcher Halle findet. Dabei haben wir uns in erster Linie auf die größeren und regionalen Namen beschränkt. Es werden noch viele weitere Titel, Publisher und Entwickler vor Ort sein. Eine Entdeckungstour durch die Hallen wird sich auf jeden Fall lohnen.

Legende zu unserer Übersicht:

grün – Dieses Spiel wird spielbar sein, sprich es wird ein Hands-on geben

orange – Dieses Spiel wird in einer Präsentation vorgestellt

blau – Hierzu liegt uns keine Aussage über die Art der Präsentation vor bzw. wir haben derweil noch keine finale Aussage erhalten

2K Games (Halle 6, Stand A-010, B-019, A-020, B-029)

Borderlands 3

NBA 2K20

The Outer Worlds

Aerosoft (Halle 10.1, Stand D-060)

Notruf 112: Die Feuerwehr Simulation 2

Bus Mechanic Simulator

On The Road

Truck & Logistics Simulator (für Nintendo Switch)

Bridge 3 (für PC und Nintendo Switch)

Autobahnpolizei Simulator 2 (für PlayStation 4)

XPlane 11 / Prepar3D V4

Rescue HQ: Der Blaulicht-Tycoon

OMSI 2 & div. Add-ons (Düsseldorf, Köln, …)

ZUSI 3: Die High-End-Zugsimulation

Landwirtschafts-Simulator 19

Farming Simulator League

Transport Fever 2

Bus Simulator

Fishing Barents Sea

Blacksad: Under the Skin

Asterix & Obelix XXL3

Trine 4: The Nightmare Prince

Bau Simulator für Konsolen

Code Vein

Dragon Ball Z: Kakarot

Disney Tsum Tsum Festival

Man of Medan

One Piece Pirate Warrior 4

One Punch Man: A Hero Nobody Knows

RAD

Bethesda (Halle 8.1, Stand C-020, B-021)

DOOM Eternal

Monster Hunter World: Iceborne (48 Spielstationen)

Cyberpunk 2077

Electronic Arts (Halle 6.1)

FIFA 20

Star Wars: Jedi Fallen Order

Need for Speed (angebliche Ankündigung)

Epic Games (Halle 7.1, Stand B-051)

Fortnite

Kalypso Media (Halle 8.1, Stand B-051)

Tropico 6 (Konsolenversion)

Immortal: Vampire Wars

TBA von der Opening Night Live Show

Koch Media (Halle 9.1, Stand B-010, B-010g, B020g, C-019g, C-025g, C-025)

Shenmue 3

Wasteland 3

GRID

Bloodlines 2

The Surge 2

Sniper Ghost Warrior Contracts

eFootball PES 2020

Contra: Rogue Corps

Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Edition (Halle 5.2, Stand C-010, D-019)

Indie Arena Booth (Halle 10.2, Stand: E-021g, F-010g, E-031g, F-038g)

Battle Chasers: Nightwar

CrossCode

El Hijo

Lonely Mountains: Downhill

One Hand Clapping

Spitlings

The Cycle

Age of Empires II: Definitive Edition

Battletoads

Borderlands 3

Bleeding Edge

Doom Eternal

Gears 5

Halo: The Master Chief Collection (PC)

Minecraft Dungeons

NBA 2K20

Tom Clancy’s Ghost Recon: Breakpoint

xCloud

Alle Partys / Events / Termine der gamescom 2019 in der Übersicht

Nintendo (Halle 9.1, Stand A-010, B-019, A-011, A-020, B-029)

Voraussichtlich folgende Titel:

Pokémon Schild

Pokémon Schwert

The Legend of Zelda: Link’s Awakening

Mario & Sonic bei den Olympischen Spielen: Toyko 2020

Luigi’s Mansion 3

SEGA (Halle 9.1, Stand C-015)

Noch keine Details zu den Titeln bekannt.

Sony Interactive Entertainment (Halle 7.1, Stand A-010, A-011, B-011, A-020, B-021, A-021, A-031, B-010, C-011, C-020, C-021)

Noch keine Details zu den Titeln bekannt.

Square Enix (Halle 9.1, Stand A-050, C-050)

Voraussichtlich folgende Titel:

Final Fantasy 8 Remastered

Marvel’s Avengers

Final Fantasy VII Remake

Biomutant

Desperados III

Darksiders Genesis

Destroy All Humans!

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom Rehydrated

TBA von der Opening Night Live Show

Ubisoft (Halle 6.1, Stand: A-030, B-039, B-020, C-029, B-030, C-039, C-020, C-030)

Voraussichtlich folgende Titel:

Watch Dogs Legion

Just Dance

Die Siedler

Tom Clancy’s Ghost Recon: Breakpoint

Rainbow Six Quarantine

Wargaming Europe (Halle 8.1, Stand B-020, A-021, B-030, A-031)

World of Tanks

World of Warships

World of Warplanes

Stand der Liste: 28. Juli 2019

Alle Angaben sind ohne Gewähr und können seitens der Publisher / Entwickler auch kurzfristig geändert werden. Bei Fehlern bitten wir um Kontaktaufnahme.