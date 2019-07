astragon – gamescom Line-Up für 2019 bekanntgegeben

Bereits in wenigen Wochen verwandelt sich die Stadt Köln wieder zur internationalen Gaming-Hauptstadt, wenn die gamescom 2019 in die Hallen der Koelnmesse zurückkehrt. Auch astragon wird einen Auftritt im Entertainment-Bereich haben und ein abwechslungsreiches Line-up mit diversen Neuheiten vorstellen.

Astragon auf der gamescom 2019

In der Halle 6.1 werden an zwei verschiedenen Ständen das komplette Portfolio präsentiert. Am Stand B-060 wird GIANTS Software den Landwirtschafts-Simulator 19 präsentieren und auch die eSports-Turnierreihe Farming Simulator League wird ihren Platz in der Halle finden.

Am Stand B-054 werden weitere Spiele aus dem Portfolio von astragon ihren Platz finden. In Zusammenarbeit mit Logitech, Razer, AOC, tobii, noblechairs und Gamewarez werden die Titel Transport Fever 2, Bus Simulator, Fishing Barents Sea, Blacksad: Under the Skin, Asterix & Obelix XXL3, Trine 4: The Nightmare Prince und Bau Simulator zu spielen sein.

Quelle: Astragon via Pressemeldung