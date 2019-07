Xbox – Diese Spiele zeigt Microsoft auf der gamescom 2019

Microsoft hat auf der diesjährigen gamescom Großes vor. An über 200 Spiel-Stationen dürfen Videospielfreunde aktuelle und kommende Blockbuster antesten.

Gears 5, DOOM Eternal und Borderlands 3

Auch in diesem Jahr wird Microsoft wieder auf der gamescom vertreten sein und zeigt dabei eine große Auswahl hauseigener Produktionen. Besucher können sich auf Age of Empires II Definitive Edition, Battletoads, Bleeding Edge, Halo: The Master Chief Collection und Minecraft Dungeons freuen. Darüber hinaus soll auch der Horde-Modus von Gears 5 spielbar sein.

Abseits der First-Party-Titel bietet Mircrosoft zudem Einsicht in einige Drittproduktionen. Dazu gehören Borderlands 3, Doom Eternal, NBA 2K20 und Tom Clancy’s Ghost Recon: Breakpoint, die natürlich allesamt anspielbar sein werden. Am offiziellen Xbox Gear Shop können Fans dann sogar Merchandise ihrer Lieblingsspiele erwerben.

Als kleines Schmankerl wird man außerdem eine neue Episode von Inside Xbox Live abhalten, die direkt von der Messe gestreamt wird. Diese wird am Montag, den 19. August um 17 Uhr live übertragen.

Quelle: Microsoft