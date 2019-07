Konami – Auftritt mit PES, CONTRA und Yu-Gi-Oh! auf der gamescom 2019

Konami bestätigte gestern offiziell die Teilnahme an der diesjährigen gamescom. Nachdem im vergangenen Monat auf der E3 2019 in Los Angeles die Neuankündigungen eFootball PES 2020 und Contra: Rogue Corps erfolgten, werden beide Spiele in Halle 9 inklusive bisher unveröffentlichter Inhalte für alle Besucher anspielbar sein.

Konami auf der gamescom 2019

Das Yu-Gi-Oh! TRADING CARD GAME wird an einem eigenen Stand in Halle 5.2 mit einer großen Vielzahl an Produkten für Fans von Yu-Gi-Oh! dabei sein. Außerdem dabei sind das Mobile- und PC-Spiel Duel Links, das für Einsteiger konzipierte Speed Duel, der kommende Switch-Titel Legacy of the Duelist: Link Evolution und weitere Inhalte.

Die Standnummern in diesem Jahr lauten:

Consumer-Bereich – Halle 9, B30

Yu-Gi-Oh!-Stand – Halle 5.2, C10

Diese Spiele sind von Konami auf der gamescom 2019:

eFootball PES 2020

CONTRA: ROGUE CORPS

Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution

Quelle: Konami via Pressemeldung