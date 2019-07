THQ Nordic – Riesiges Line-Up inklusive Weltpremieren für die gamescom 2019 angekündigt

Nur noch 26 Tage bis zur gamescom in Köln. Immer mehr Publisher und Entwicklerteams kündigen ihr Line-up für die Messe an. Heute geht es mit THQ Nordic und einer equisiten Auswahl an kommenden Spiele-Highlights weiter. Alle Titel der Messe gibt es auch in unserer Übersicht.

THQ Nordic auf der gamescom 2019

Alle Spieler sind herzlich dazu eingeladen, den Stand von THQ Nordic in Halle 8, A011 zu besuchen und sechs Spiele anzuspielen:

Biomutant – Das postapokalyptische Kung-Fu-Fabel-RPG beehrt uns erneut auf der gamescom, um viele Eindrücke seiner mythischen, offenen Welt zu demonstrieren.

Desperados III – Als Nominierter in der Kategorie “Best Strategy Game” auf der E3 2019, wird Mimimi Games’ neues Meisterwerk endlich öffentlich spielbar sein.

Darksiders Genesis – Krieg oder Strife? Wählt euren apokalyptischen Reiter und bezwingt zusammen Dämonen im neuen Koop-Modus.

Destroy All Humans! – Mach einen großen Schritt auf die Menschheit und hilf Crypto beim Infiltrieren, Vernichten und Domineren der menschlichen Spezies!

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom Rehydrated – Oh ja, es ist alles klar! Sei einer der weltweit ersten Spieler, die den langersehnten Kindheit-Klassiker neu erfahren dürfen.

?????????? – Dieses Spiel wird bald erst enthüllt und auf der gamescom erstmals spielbar sein.

Wie auch in den vergangen Jahren wird THQ Nordic täglich eine Bühnenshow haben. Diese findet Dienstag bis Samstag, jeweils ab 11 Uhr statt. In den Shows wird es die Möglichkeit geben, Entwicklern Fragen zu stellen, an den Gewinnspielen teilzunehmen und tollen Loot einzusammeln.

Auch für die Indie-Spiele wurde gesorgt: Die Titel von HandyGames sind in Halle 10.2 in der Indie Arena Booth spielbar.

Biomutant - Collector's Edition - [PlayStation 4 ] EINE NEUE HERANGEHENSWEISE AN KAMPFE IN THIRD-PERSON-PERSPEKTIVE

ENTWICKLE DEIN GAMEPLAY

DIE NACHSTE STUFE DES CRAFTING

UBERLEBE IN EINER LEBENDIGEN OPEN-WORLD-UMGEBUNG

EINE UNGEWOHNLICHE STORY MIT EINEM UNGEWOHNLICHEN ENDE

Quelle: THQ Nordic via Pressemeldung