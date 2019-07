Rocket League – Roadmap für Herbst bekannt gegeben

Die Entwickler von Rocket League haben gestern ihre Pläne für den kommenden Herbst bekannt gegeben. In ihrer Fall 2019 Roadmap geht das Team um Psyonix unter anderem auf Community Feedback ein und gab zudem noch kleinere Änderungen an diversen Spielmodi bekannt.

Rocket Pass 3 wird verlängert

“We heard you”. Psyonix hat sich das Feeback ihrer Playerbase zu Herzen genommen und den Rocket Pass 3 bis zum 27. August 2019 verlängert, um die Wartezeit bis zum 4. Pass kürzer zu halten. Der Grund dafür war die harsche Kritik an der Pause zwischen Pass 2 und 3 , die der Community deutlich zu lang war. Jetzt soll gerade mal ein Tag Pause dazwischen liegen – der Rocket Pass 4 startet nämlich direkt am 28. August. Einziger Wermutstropfen: Bis zum Ende der aktuellen Season wird man keine neuen wöchentlichen Herausforderungen bereitstellen. Aber keine Sorge für die nächste Saison ist vorgesorgt, die wöchentlichen Herausforderungen sollen für Season 4 so verändert werden, dass diese dann im gesamten Verlauf bestehen bleiben sollen.

Die Entwickler kommen auch kurz auf die kompetitive Saison zur Sprache. Die elfte Saison wird genau wie der Pass am 27. August enden und am folgenden Tag mit der 12. Saison fortgesetzt werden. Wie in den vorangegangenen Competitive Seasons gibt es auch diesmal wieder einzigartige Belohnungen für die Ränge Bronze, Silber, Gold, Platin, Diamant, Champion und Grand Champion. Auch Änderungen am Sound sollen vorgenommen werden. So soll High Dynamic Range Audio eingeführt werden. Des Weiteren hat man einige kleinere Neuerungen an einzelnen Spielmodi geplant. Dazu zählen zwei neue Statistiken, High Five und Low Five, in allen verfügbaren Modi, eine Überarbeitung des Turniersystems und Quality of Life-Verbesserungen für das Inventarmanagment und den Itemhandel.

Alle ausführlichen Details zur Herbst Roadmap gibt es auf der offiziellen Seite zum Spiel.

Quelle: rocketleague.com