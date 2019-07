Xbox – Kein Xbox FanFest zur gamescom 2019

Mit der offiziellen Pressemeldung, dass es ein neues Event namens Xbox Open Doors parallel zur gamescom geben wird, haben sich die ersten Xbox-Fans bereits Gedanken um das FanFest gemacht. Auch wenn es seitens Microsoft noch keine offizielle Absage gab und selbst Maxi Gräff auf Twitter einem User schrieb: “Nicht ganz, aber dazu wird es später mehr Infos geben.” folgte nun durch den Xbox FanFest Guy Chris Munson die Absage.

Die ersten Vermutungen lagen also gold richtig, denn die Xbox Open Doors werden das Xbox FanFest in diesem Jahr ersetzen. Stattdessen möchte man versuchen die vielen Aktionen rund um Xbox auf die drei Tage im Gloria Theater verlagern. Die mehrtägige Veranstaltung ist kostenlos und hält für Fans von Xbox Community-Events, Gaming-Turniere, Panel-Diskussionen und viele Überraschungen bereit. Weitere Details zu den Xbox Open Doors werden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.

Ob auch eine abendliche Party in diesem Rahmen durchgeführt wird, bleibt abzuwarten. Wir halten euch diesbezüglich natürlich auf dem Laufenden.

Correct. Xbox Open Doors will be that separate fan experience at gamescom this year.

