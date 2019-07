Digimon Survive – Schaut euch das Intro des Spiels bereits jetzt an

Digimon-Fans mussten ganz stark sein, als das neue RPG Digimon Survive auf nächstes Jahr verschoben wurde. Trost kam nun in Form der Opening Cutscene, welche ein wenig den Anfang der Geschichte darlegt, die ihr im Spiel erleben werdet.

Auch Digimon Survive beginnt mit Schneeflocken

Wer sich an den Anime erinnert, dem fallen sicher die Schneeflocken ein, welche die Schüler in ihrem Sommercamp bemerkten. Kurz darauf wurden sie in die digitale Welt verfrachtet. Ähnliche Elemente sind auch im Intro von Digimon Survive zu sehen. Doch neben dem untypischen Schneefall geschehen noch mehr mysteriöse Vorfälle wie zum Beispiel ein starkes Erdbeben, eine geisterhafte Gestalt und ein monsterverseuchter Wald. Im Fokus stehen unsere drei Protagonisten, allen voran Takuma mit der für Digimon-Protagonisten typischen Fliegerbrille. Das Spiel wurde auf 2020 verschoben, hat aber noch kein genaues Releasedatum.

Quelle: Bandai Namco