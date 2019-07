Cyberpunk 2077 – gamescom-Auftritt bestätigt

Die gamescom 2019 rückt mit großen Schritten näher, kein Wunder also, dass immer mehr Publisher und Entwickler ihre Messe-Planung bekannt geben. Nun hat sich Cyberpunk 2077-Entwickler CD Projekt RED ebenfalls zum Thema zu Wort gemeldet.

Cyberpunk 2077 im Publikumsbereich

So wird der begehrte Blockbuster Cyberpunk 2077 nicht nur der Presse vorbehalten bleiben, sondern auch im Publikumsbereich vertreten sein. Jeder Besucher der Messe wird in Halle 6 die Möglichkeit haben einer Präsentation um das Action-Rollenspiel der The Witcher 3-Macher beizuwohnen. Hier soll euch die E3-Demo noch einmal präsentiert werden. Allerdings wird die Demo im Vergleich zur Los Angeles-Spielemesse in gekürzter Form dargelegt. Vom Mittwoch, 21. August bis Samstag, 24. August finden die genannten Präsentationen statt.

Cyberpunk 2077 hat auf der E3 im vergangenen Juni ebenfalls einen Releasetermin spendiert bekommen. So soll der Titel bereits am 16. April 2020 für PC, Xbox One sowie PlayStation 4 veröffentlicht werden.

Quelle: CD Projekt Red