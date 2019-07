Bandai Namco – Spiele-Lineup für die gamescom 2019 bekannt

Publisher Bandai Namco hat den Schleier gelüftet und das hauseigene Line-up für die gamescom 2019 bekannt gegeben.

Wie das japanische Unternehmen unlängst via Twitter bekannt gab, wird man auf der diesjährigen gamescom mit satten sieben Titeln vertreten sein. Demnach sollen Besucher der Spielemesse gleich alle Spiele in Halle 6 anspielen können.

Mit dabei sind unter anderem das RPG Code Vein und das auf der E3 angekündigte Dragon Ball Z: Kakarot. Darüber hinaus werden auch Demo-Versionen zu One Piece Pirate Warriors 4, Rad, One Punch Man: A Hero Nobody Knows, Disney Tsum Tsum Festival und The Dark Pictures Anthology: Man of Medan verfügbar sein.

Die gamescom 2019 findet im Zeitraum vom 20. bis zum 24. August in Köln statt.

#GAMESCOM2019 is only 42 days away, and we'll be there with explosive new games that you can try before everyone else! Meet us on the battlefield in Hall 6 and come ready to play! pic.twitter.com/9k8s4a6rvZ

— BANDAI NAMCO EU (@BandaiNamcoEU) July 9, 2019