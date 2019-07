In diesem Jahr wird sich vieles auf der gamescom ändern. Neben diversen Neuerungen innerhalb der Messehallen wird es erstmals auch eine Eröffnungsshow am Montagabend geben. Doch damit nicht genug: die Show wird produziert von Geoff Keighley, der Gastgeber und Produzent der “The Game Awards”. Damit bekommt das weltweit größte Event für Computer- und Videospiele in diesem Jahr ein echtes Highlight. Wir haben für Dich alle Informationen zur Teilnahme und zum Event zusammengefasst.

Alle Infos zu Gamescom Opening Night Live 2019

Gastgeber: Geoff Keighley

Tag: Montag, den 19. August 2019

Startzeit: 20:00 Uhr MESZ

Ort: Köln, Messegelände Halle 11.3 oder via Livestream

Sprache: Englisch

Ablauf der Gamescom Opening Night Live 2019

Das Event wird in der neuen Event-Halle 11.3 direkt auf dem Messegelände vor rund 1500 Menschen stattfinden. Ähnlich wie bei den Game Awards wird es in der brandneuen Show Ankündigungen großer Publisher und von Indie-Entwicklern, Weltpremieren mit neuem Bildmaterial sowie Gastauftritte von Stars der internationalen Games-Branche geben. Neben den mehr als 370.000 erwarteten Besuchern in Köln wird die gamescom durch den geplanten Livestream auch Millionen Fans weltweit zugänglicher. Der Livestream wird auf der Startseite von gamescom.de und voraussichtlich via Twitch ausgestrahlt.

Award-Verleihung in Gamescom Opening Night Live 2019

Auch in diesem Jahr wird der gamescom award erneut verliehen. Die Sieger des gamescom awards in den Jury-Kategorien werden bereits in der neuen Show gamescom Opening Night Live am 19. August bekannt gegeben. Spiele oder Produkte, die erst auf der gamescom getestet werden können oder über die das Publikum abstimmt, wie „Best Booth“ oder der gamescom „Most Wanted“ Consumer Award werden am Samstag, 24. August, im Live-Stream von der gamescom bekannt gegeben.

Tickets für die Gamescom Opening Night Live 2019

Bisher ist bekannt, dass auch für die neue Show Gamescom Opening Night Live ein Ticket notwendig sein wird. Es wird nicht ausreichen, ein Ticket für die gamescom gekauft zu haben. Für die gamescom Opening Night Live ist ein extra Ticketing geplant – nähere Informationen dazu folgen in Kürze.

In der brandneuen Show wird es Ankündigungen großer Publisher und von Indie-Entwicklern, Weltpremieren mit neuen Trailern sowie Gastauftritte von Stars der internationalen Games-Branche geben.

Diese Titel werden enthüllt

Stand der Liste: 22. Juli 2019, die Liste wird stetig aktualisiert.

Alle Angaben sind ohne Gewähr und können seitens der Publisher / Entwickler auch kurzfristig geändert oder erweitert werden. Bei Fehlern bitten wir um Kontaktaufnahme.