gamescom 2019 – T-Shirt Design Contest Wettbewerb gestartet #gamescomwear

Der offizielle Merchandise-Shop der gamescom, gamescomwear, wird auch in diesem Jahr wieder einen Design-Contest veranstalten. Insgesamt werden fünf Gewinner-Motive auf T-Shirts gedruckt und ab dem 28. Mai 2019 online im Shop und im August auch auf der Messe verkauft.

gamescom 2019 T-Shirt Design Wettbewerb gestartet

Bis zum 12. Mai 2019 können interessierte Menschen maximal zwei ihrer Kreationen über die Wettbewerbsseite einsenden. Jedes fristgerecht eingereichte Motiv nimmt am Wettbewerb teil. Eine ausgewählte Jury (bestehend aus Vertretern des game, der koelnmesse, der gamescomwear und unseren langjährigen Designern) sammelt, prüft und bewertet alle Einsendungen nach den Kriterien Kreativität, Originalität und Themenbezug. Die zehn besten Designs werden dann am 17. Mai 2019 via Instagram bekannt gegeben und der Welt präsentiert.

Daraufhin können die User via Insta-Story für das jeweilige Design abstimmen. Ab 20. Mai 2019 wird es fünf Tage lang eine Story geben, in denen ausgewählt werden kann, welches Design in die nächste Runde kommt. Aus den gewählten fünf Favoriten entscheidet die unabhängige Jury schließlich die ersten drei Plätze des Design Contest 2019.

Die Gewinner werden daraufhin am 03.06.2019 im Shop und den weiteren Plattformen der gamescom bekannt gegeben.

Das kannst Du gewinnen

1. Platz

4x 4 Tagestickets (Eintritt für 4 Personen an den Tagen 21. bis 24.08.2019)

4 Wildcards (Eintritt für 4 Personen am 20.08.2019 ab 13 Uhr)

2 Übernachtungen im Doppelzimmer (vom 23. bis 25.08.2019)

1 Merchandise-Package mit deinem eigenen Design

2. Platz

2x 4 Tagestickets (Eintritt für 2 Personen an den Tagen 21. bis 24.08.2019)

2 Wildcards (Eintritt für 2 Personen am 20.08.2019 ab 13 Uhr)

5 Shirts mit deinem eigenen Design

3. Platz

2x 4 Tagestickets (Eintritt für 2 Personen an den Tagen 21. bis 24.08.2019)

5 Shirts mit dem eigenen Design

4. Platz

2x 2 Tagestickets (Eintritt für 2 Personen am 21. & 22.08.2019)

2 Shirts mit deinem eigenen Design

5. Platz

2x 2 Tagestickets (Eintritt für 2 Personen am 21. & 22.08.2019)

2 Shirts mit deinem eigenen Design

Quelle: gamescomwear.com