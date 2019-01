gamescom 2019 – So kommst du an eine Wild Card für dieses Jahr

Seit gestern gibt es wieder die Möglichkeit vorab an eine Wild Card für die gamescom 2019 zu gelangen. Die Messe wird dieses Jahr vom 21. bis 24. August offen für alle sein. Privatbesucher erhalten auch in diesem Jahr die Chance bereits am Fachbesucher- und Medientag, also dem Dienstag, 20. August 2019, zu erleben. Dabei ist das Kontingent analog zum Vorjahr und wieder stark limitiert. Doch wie kommt man an solch ein Ticket?

So bekommst du eine Wild Card für die gamescom 2019

Die Chance auf den Kauf einer Wild Card haben ausschließlich Abonnenten des gamescom Privatbesucher-Newsletters und diejenigen, die sich noch bis zum 23. Januar 2019 hierfür anmelden. Hier geht es zur Anmeldung. Jeder Abonnent hat die Chance auf den Kauf von zwei Wild Cards. Alle Informationen rund um die Wild Card-Aktion erhalten Newsletter-Abonnenten nach ihrer Registrierung. Bereits bestehende Abonnenten nehmen ebenfalls an der Verlosung teil.

Quelle: Kölnmesse