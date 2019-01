Anthem – Das ist euer Blick in die Basis Fort Tarsis

In der IGN First Reihe zu Anthem gibt es heute einen weiteren Eintrag. Diesmal bekommt ihr einen tieferen Einblick in die Basis Fort Tarsis.

Das erwartet euch in der Basis von Anthem

Während ihr in der Außenwelt mit Freunden unterwegs sein könnt, werdet ihr in der Basis Fort Tarsis strikt allein unterwegs sein. Dort werdet ihr dann die Story ungestört erleben können und an euren Javelins basteln können bevor es wieder in die gefährliche Außenwelt geht. IGN First gibt euch in einem neuen 7 minütigen Video einen Einblick in Fort Tarsis und die Charaktere die euch dort erwarten werden.

Quelle: IGN via Youtube