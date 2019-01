Anthem – Alle Infos zu Startzeiten, Editionen und den Demo-Versionen

Der Release von BioWares neustem Streich Anthem rückt immer näher und mit ihm auch die Verwirrung rund um Starttermine, Demo-Versionen und die verfügbaren Editionen. Unsere Übersicht schafft Abhilfe im Käufer-Dschungel und bereitet euch bestens auf den Release von Anthem vor.

Die verschiedenen Editionen von Anthem

Anthem wird zum Start am 22. Februar 2019 in zwei verschiedenen Editionen erhältlich sein. Dazu gehört selbstverständlich die Standard-Edition, die lediglich eine Kopie des Spiels beinhaltet und mit rund 70 € auf den Konsolen sowie respektiven 60 € auf dem PC zu Buche schlägt. Alternativ könnt ihr auch auf die Legion of Dawn Edition zurückgreifen, die zwar mit 90 bzw. 80 € eine ganze Ecke teurer sein dürfte, dafür aber auch mit einigen zusätzlichen Schmankerl ausgestattet ist. Dies umfasst die folgenden Ingame-Items:

Ranger: Legendäres „Legion Der Dämmerung“-Rüstungspaket und Waffe

Legendäre Ausrüstungserweiterung für Den Ranger-Javelin-Kampfanzug

Colossus: Legendäres „Legion Der Dämmerung“-Rüstungspaket

Storm: Legendäres „Legion Der Dämmerung“-Rüstungspaket

Interceptor: Legendäres „Legion Der Dämmerung“-Rüstungspaket

Digitaler Anthem-Soundtrack

Eine dritte Möglichkeit an die PC-Vollversion von Anthem zu gelangen, wäre ein kostenpflichtiges Abonnement bei Origin Access Premier für den PC. Damit habt ihr Zugriff auf sämtliche Vorteile der Legion of Dawn Edition und könnt sogar noch über 100 weitere Vollversionen bekannter EA-Titel ausprobieren. Kostenpunkt wären in diesem Fall 4,99 € pro Monat oder 99,99 € pro Jahr. Das Abo kann monatlich gekündigt werden. Ein entsprechendes Pendant für Xbox One oder Playstation 4 gibt es derzeit leider nicht.

Demo-Version von Anthem (Beta)

Noch vor dem offiziellen bzw. inoffiziellem Release von Anthem gewährt EA interessierten Spielen Zugang zu einer Demo-Version. Diese Probierversionen sind allerdings lediglich an zwei Wochenenden spielbar, bevor EA den Zugang wieder sperrt. Während die erste Demo (auch VIP-Demo) Ende Januar stattfindet und nur unter bestimmten Bedingungen zugänglich ist, kann die zweite Demo Anfang Februar von prinzipiell jedem Spieler gespielt werden. Nachfolgend die Details:

Anthem VIP-Demo

Start: 25. Januar 2019 – 27. Januar 2019

Verfügbare Plattformen: PC (via Origin), PS4 und Xbox One

Teilnahmebedingungen: Vorbestellter der Standard-Edition oder Legion of Dawn Edition für jedwede Plattform, EA Access bzw. Origin Access Mitglied, Origin Access Premier Mitglied

Anthem Demo

Start: 1. Februar 2019 – 3. Februar 2019

Verfügbare Plattformen: PC (via Origin), PS4 und Xbox One

Teilnahmebedingungen: Keine

Auch wenn Anthem bereits kurz vor seinem Release steht, werden die anstehenden Testphasen noch nicht das vollständige Spiel abbilden. Vielmehr erhalten Spieler Zugang zu einem vorgefertigten Build: Ihr startet auf Level 10 mit einem vorgegebenen Charakter und entwickelt diesen bis maximal Level 15 weiter. Danach ist bereits Schluss. Inhaltlich erhaltet ihr Zugang zur Hub-Welt Fort Tarsis, in der ihr eure Rüstungen aufwertet oder Aufträge annehmt. Darüber hinaus bekommt ihr einen ersten Vorgeschmack auf die sogenannten Strongholds, knifflige Dungeons, die ihr mit bis zu drei Freunden bestreiten könnt. Eure Fortschritte könnt ihr folglich nicht in die Vollversion übernehmen.

Starttermine von Anthem

Anthem erscheint bekanntermaßen erst am 22. Februar für PC, Xbox One sowie Playstation 4. Allerdings haben Spieler auch abseits der Demo-Phasen die Möglichkeit, noch eher in die Welt des Koop-Shooters einzutauchen. So können ungeduldige Spieler bereits ab dem 15. Februar – und damit eine ganze Woche früher – loslegen, obwohl die finale Version erst 7 Tage später in den Handel kommt. Möchtet ihr zu den Frühstartern gehören, habt ihr genau zwei Möglichkeiten:

Ihr könnt ein kostenpflichtiges Abonnement bei Origin Access Premier abschließen und erhaltet so ab dem 15. Februar Zugang zur Vollversion, die ihr für die Dauer eures Abonnements spielen könnt.

Alternativ könnt ihr auch ein Abonnement für EA Access (Konsolen) bzw. Origin Access (PC) abschließen und ebenfalls ab dem 15. Februar loslegen. Dies kostet euch gerade einmal 3,99 € im Monat oder 24,99 € im Jahr, allerdings könnt ihr mit dieser reduzierten Mitgliedschaft auch nur maximal 10 Stunden im Spiel verbringen, bevor ihr gebeten werdet aufzustocken bzw. die Vollversion zu erwerben. Euren Speicherstand könnt ihr in beiden Fällen natürlich jederzeit in die Vollversion übernehmen.

Die Optionen in der Übersicht:

EA Access (Xbox One & PS4) bzw. Origin Access (PC)

Start: 15. Februar.2019

Umfang: 10 Stunden Spielzeit, danach Zugriff ohne Upgrade oder Kauf nicht mehr möglich.

Kosten: 3,99 € im Monat oder 24,99 € im Jahr

Origin Access Premier (nur auf PC)

Start: 15. Februar.2019

Umfang: Zugriff auf Vollversion für die Dauer des Abonnements

Kosten: 4,99 € pro Monat oder 99,99 € pro Jahr

Standard-Edition oder Legion of Dawn Edition (PC, Xbox One & PS4)

Start: 22. Februar 2019

Umfang: Vollversion (dauerhaft)

Kosten: 60-70 € (Standard), 80-90 € (Legion of Dawn)

Vorbestellerboni von Anthem

Vorbesteller der Standard- oder Legion of Dawn Edition können sich über zwei kleine Ingame-Belohnungen sowie exklusiven Zugang zur VIP-Demo freuen:

Zugang zur VIP-Demo

Spielerbanner für Gründer

Ranger: Legendäres „Legion Der Dämmerung“-Rüstungspaket und Waffe

Abonnenten von Origin Access Premier erhalten diese Vorbestellerboni im Übrigen ebenfalls, allein durch ihre Mitgliedschaft.