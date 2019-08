Für diese Spiele gibt es Fastpässe auf der gamescom 2019

Es dauert nicht mehr lange, bis die gamescom 2019 ihre Pforten in Köln erneut öffnet. Nachdem wir für euch schon eine Goodie-Übersicht, Übersicht aller Events / Partys rund um die Messe und eine Spieleübersicht veröffentlicht haben, folgt nun eine Zusammenfassung über die möglichen Fastpässe für die Games.

Die Warteschlangen gehören genauso zur gamescom wie die Möglichkeit einen Fastpass zu gewinnen und sich an den Schlangen vorbeizuschlingeln. Nachfolgend erhaltet ihr diverse Infos darüber, für welche Spiele ihr euch einen Fastpass im Vorwege der Messe abholen oder gewinnen könnt.

Update vom 11.08.2019

Folgende Einträge wurden erweitert oder hinzugefügt:

Ubisoft, CD Projekt RED, Wargaming, Bandai Namco, Bethesda

Ubisoft (Halle 6.1, Diverse Stände)

Um für die Ubisoft-Spiele einen Fastpass zu erhalten, musst Du ein Ubisoft-Konto besitzen und Dich auf folgender Seite bewerben. Unter allen Teilnehmern werden am 19. August 2019 die Gewinner per E-Mail benachrichtigt. Laut den Teilnahmebedingungen stehen insgesamt 1560 Pässe zur Verfügung.

Der Pass kann an dem beworbenen Tag nur einmalig benutzt werden. Der Zeitslot ist im Nachhinein ebenfalls nicht mehr veränderbar, dennoch kannst Du ihn an einen Freund übertragen. Einen der folgenden Titel kannst Du mit dem Fastpass anschauen/anspielen:

Hands-on-Demo von Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint

Hands-on-Demo von Roller Champions

Hands-on-Demo der neuesten Inhalte von Rainbow Six Siege

Live-Demo von Watch Dogs: Legion

Solltest Du nicht ausgewählt werden, erhältst Du mit dem QR Code gratis Ingame Belohnungen am Ubisoft Stand auf der Gamescom 2019.

Ein FAQ gibt zudem Auskunft über die häufigsten Fragen zum Fastpass.

CD Projekt RED (Halle 6.1, Stand C-049)

Einer DER Highlights für viele Besucher wird der Cyberpunk 2077-Stand werden. Demnach ist damit zu rechnen, dass viele Besucher in den Warteschlangen auf eine der 30minütigen Vorstellungen warten. CD Projekt RED hat sich für das Anstehen aber eine Lösung überlegt:

Wenn Du ein aktiver User im CDPR-Forum bist, der sich spätestens im Juni 2018 registriert und bis jetzt mindestens 50 Beiträge verfasst hat, sollte eine Nachricht an Vattier im Forum schreiben. Dann wirst Du einen Fastpass erhalten. Mehr Informationen gibt es im Forum.

BANDAI NAMCO Entertainment (Halle 6.1, Diverse Stände)

Das diesjährige Line-up von Bandai Namco Entertainment kann sich wirklich sehen lassen. Um die langen Schlangen zu überspringen wird es für alle EP!C Rewards Club-Mitglieder erneut die Möglichkeit geben, einen Fastpass zu erhalten. Genauere Details stehen aktuell noch nicht fest. Für das Programm registrieren kann aber auf jeden Fall nicht schaden. Folgende Spiele werden auf der Messe zur Verfügung stehen:

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan

One Piece Pirate Warriors 4

Code Vein

Dragon Ball Z: Kakarot

Rad

One Punch Man: A Hero Nobody Knows

Disney Tsum Tsum Festival

Wargaming (Halle 8.1, Diverse Stände)

In diesem Jahr gibt es eine VIP-Lounge, für die man sich via Eventbrite anmelden kann. Dies ist Deine Chance sich mit World of Warships Entwicklern und dem europäischen Team auf der gamescom 2019 zu treffen. Zudem gibt es exklusive Goodies abzustauben.

Die Entwickler sprechen dann mit Dir über das Spiel und stellen sich für Fotos zur Verfügung. Unter anderem kannst Du die folgenden Personen in der VIP Lounge antreffen: Dasha Perova, Xsankor, Ev1n, Crysantos, MrConway, Sehales, T33kanne, Philigula, Lordofdroid und sogar SABATON.

Die genauen Regeln und den Anmeldeprozess gibt es hier.

Bethesda (Halle 8.1, Diverse Stände)

In Halle 8 in der Entertainment Area stehen zahlreiche Spielestationen bereit, um DOOM Eternal anzuspielen. Neben der traditionellen Warteschlange haben Besucher erstmals auch die Möglichkeit, sich über eine gamescom-Website für die digitale Warteschlange zu registrieren. Und für alle jene, die ohne langes Anstehen einen kurzen Blick auf unser kommendes Herbst-Highlight werfen möchten, bieten wir erstmals eine Spectator-Area an, in der Interessierte anderen Spielern über die Schulter schauen können.

Stand der Liste: 11. August 2019 – 11:00 Uhr, die Liste wird stetig aktualisiert.

Alle Angaben sind ohne Gewähr und können seitens der Publisher / Entwickler auch kurzfristig geändert oder erweitert werden. Bei Fehlern bitten wir um Kontaktaufnahme.