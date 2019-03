gamescom 2019 – Ticketverkauf gestartet

Der Startschuss zum Vorverkauf der Tickets für die diesjährige Computer- und Videospielmesse gamescom ist gefallen. Die Messe wird vom 20. bis zum 24. August 2019 in Köln stattfinden und abermals Besucher aus der ganzen Welt anlocken. Wer ein Ticket für die besagte Messe ergattern will, sollte sich schnell entscheiden: Denn bereits in den letzten drei Jahren waren die Tickets im Online-Shop bereits im Vorverkauf ausverkauft. Besonders sparsame Besucher können bei schneller Entscheidungsfreude momentan ein Early Bird Ticket abgreifen, was sie zu einem vergünstigten Eintritt berechtigt.

Abendticket statt Nachmittagsticket?

Neben den Pre-entry Tickets, die den Besuchern den Einlass am 21. und 22. August schon ab 9:00 ermöglicht, werden auch die Familientickets zur Verfügung stehen, die für maximal zwei Elternteile bzw. Erziehungsberechtigte und ein bis vier Kindern im Alter zwischen sieben und elf Jahren gedacht sind. Die Tickets für Schulklassen, die es im letzten Jahr noch gab, fallen in diesem Jahr gänzlich weg. Neu sind dafür die Abendtickets, die die bisherigen Nachmittagstickets ersetzen. So erhaltet ihr für einen vergünstigten Preis erst um 17:00 Uhr Zugang zur Messe, wenn der größte Besucherstrom bereits vorbei ist.

Preise der verfügbaren Tickets in Euro

21.-23. August 24. August Early Bird Vorverkauf Tageskasse Early Bird Vorverkauf Tageskasse Tageskarte 14 16,50 19,50 19,50 21,50 22,50 Tageskarte ermäßigt 9 10 12 13 14,50 19,50 Abendkarte 7 7 7 7 7 7 Pre-entry 35 35 – – – – Familienkarte 23 27 – 27,50 31,50 – Kinder 4-6 Jahre Eintritt frei Eintritt frei Eintritt frei Eintritt frei Eintritt frei Eintritt frei

