Nintendo Labo – Viertes Set mit VR-Funktionen angekündigt

Nintendo Labo vereint basteln und zocken in kreativer Art miteinander und nun stößt ein weiteres Element dazu: VR. Nintendo kündigte überraschend ein viertes Set an, welches mit VR-Elementen arbeiten soll. Insgesamt kommen drei Pakete in diesem Set auf den Markt.

Werdet mit Nintendo Labo zum Elefant, schießt Fotos und fliegt als Vogel umher

Zunächst einmal gibt es im Nintendo Labo VR-Kit das Starterpaket, bestehend aus einer bastelbaren VR-Brille und einem Blaster. Zusätzlich gibt es zwei Erweiterungssets. Im ersten Set findet ihr das Elefanten- und Fotoapparat-Kit, im zweiten das Vogel- und Windpedal-Kit. Das Ganze kann im Komplettpaket oder jeweils einzeln erworben werden, die beiden Erweiterungen setzen jedoch natürlich das Starterpaket vorraus. Das Nintendo Labo VR-Kit erscheint bereits am 12. April.

Quelle: GameXplain via Youtube