Warframe – Hildryn kommt mit Operation Buried Debts

Der nächste Warframe Hildryn steht in den Startlöchern. Hildryn kommt nicht allein, sondern als Teil der neuen Operation Buried Debts.

Warframe bekommt seinen nächsten Frame

Schon bald wird die Auswahl an Frames erweitert, denn Hildryn, Domina of Armament, wird mit ihren Schild basierten Fähigkeiten frischen Wind ins Spiel bringen. Was die neue Operation Buried Debts mit sich bringen wird ist noch nicht bekannt, soll aber in kürze bekannt gegeben werden. Der Name lässt aber schon mal auf einen Bezug zu Fortuna und Nef Anyo schließen. Mal abwarten was uns genau erwartet. Bis dahin könnt ihr euch schon mal den Trailer anschauen.

Introducing Hildryn, the domina of armament. Coming this week with Operation: Buried Debts! Stay tuned for more details. pic.twitter.com/9A9cVbuYFp — WARFRAME (@PlayWarframe) 6. März 2019

