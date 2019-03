Mortal Kombat 11 – Prügler wird ungeschnitten in Deutschland erscheinen

Aufgrund der extremen Brutalität und Gewaltdarstellung hatte die Mortal Kombat-Reihe immer Probleme, wenn es um den Release in Deutschland ging. Das ist mittlerweile besser geworden, trotz anfänglicher Schwierigkeiten erhielt Mortal Kombat X am Ende doch eine Freigabe ab 18 Jahren. Mortal Kombat 11 hat es nun sogar noch schneller geschafft und auch noch mit besserem Ergebnis.

Erlebt die volle Mortal Kombat 11-Brutalität

So wird Mortal Kombat 11 nämlich nicht nur ab 18 Jahren freigegeben, sondern auch komplett ungeschnitten bei uns in Deutschland erscheinen. Dies teilte Warner Bros. heute mit. Somit könnt ihr alle Fatalities und Brutalities ungeschnitten über eure Bildschirme flimmern lassen, wenn der Prügler am 23. April für PC, PS4, Xbox One und Switch erscheint.

Quelle: gameswirtschaft